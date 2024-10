Cierran albergues por baja presencia migrante

CIUDAD JUÁREZ, Chih.- La presencia de población migrante en Ciudad Juárez disminuye de manera considerable. A la fecha son pocos los migrantes que se ven en las calles de esta frontera con intenciones de cruzar a Estados Unidos.

Las restricciones que impuso el gobierno estadounidense meses atrás, así como los riesgos de ser víctimas de algún delito por parte de grupos criminales y la cercanía de las elecciones en ese país —el próximo 5 de noviembre— mantienen a la expectativa a la población extranjera que buscar llegar hasta la nación vecina.

La mayoría de quienes llegan esperan su cita del CBP One en albergues o espacios humanitarios y también están quienes ahí mismo la solicitan para no arriesgase a cruzar de forma ilegal y ser regresados hasta su país. Sin embargo, muchos siguen cayendo en las redes de los traficantes de personas. De acuerdo con testimonios recabados, se trata de personas que pagan desde sus lugares de origen para ser trasladados a la frontera y pasar de forma ilegal. Esos migrantes no están en Ciudad Juárez.

Según organismos internacionales, “la población migrante que llega a Ciudad Juárez no está dispuesta a arriesgarse.