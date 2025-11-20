Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre
Zócalo, Allende, Pino Suárez, Hidalgo, Garibaldi y Revolución permanecerán cerradas hasta nuevo aviso
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de redes sociales el cierre temporal de varias estaciones debido a la segunda marcha de la Generación Z y al desfile cívico militar del 20 de noviembre.
En su comunicado, el organismo detalló que las siguientes estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y planificar su traslado:
Zócalo/Tenochtitlan, Línea 2
Allende, Línea 2
Pino Suárez, Líneas 1 y 2
Hidalgo, Líneas 2 y 3
Garibaldi, Líneas 8 y B
Revolución, Línea 2
El Metro señaló que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el adecuado desarrollo de las actividades programadas para este jueves.
Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales del STC para conocer la reapertura de las estaciones y considerar rutas alternas mientras duren las afectaciones por la movilización y los actos conmemorativos.
