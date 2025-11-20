logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre

Zócalo, Allende, Pino Suárez, Hidalgo, Garibaldi y Revolución permanecerán cerradas hasta nuevo aviso

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 11:25 a.m.
A
Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de redes sociales el cierre temporal de varias estaciones debido a la segunda marcha de la Generación Z y al desfile cívico militar del 20 de noviembre.

En su comunicado, el organismo detalló que las siguientes estaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones y planificar su traslado:

Zócalo/Tenochtitlan, Línea 2

Allende, Línea 2

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pino Suárez, Líneas 1 y 2

Hidalgo, Líneas 2 y 3

Garibaldi, Líneas 8 y B

Revolución, Línea 2

El Metro señaló que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los usuarios y permitir el adecuado desarrollo de las actividades programadas para este jueves.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los canales oficiales del STC para conocer la reapertura de las estaciones y considerar rutas alternas mientras duren las afectaciones por la movilización y los actos conmemorativos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre
Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre

Cierran estaciones del Metro CDMX por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de Noviembre

SLP

El Universal

Zócalo, Allende, Pino Suárez, Hidalgo, Garibaldi y Revolución permanecerán cerradas hasta nuevo aviso

Aseguran droga, celulares y dinero en nuevo operativo en penal de Culiacán
Aseguran droga, celulares y dinero en nuevo operativo en penal de Culiacán

Aseguran droga, celulares y dinero en nuevo operativo en penal de Culiacán

SLP

El Universal

Es la segunda revisión en 48 horas; autoridades refuerzan vigilancia externa

Marina celebra en Veracruz 200 años de la Independencia en el mar
Marina celebra en Veracruz 200 años de la Independencia en el mar

Marina celebra en Veracruz 200 años de la Independencia en el mar

SLP

El Universal

Los festejos incluyen exposiciones, regatas, conciertos y el regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc

Hallan túneles hechos por expertos en posible toma clandestina
Hallan túneles hechos por expertos en posible toma clandestina

Hallan túneles hechos por expertos en posible toma clandestina

SLP

El Universal

Tabe señala que la excavación muestra conocimiento técnico de los ductos de Pemex