Cierran filas senadores y dirigencia de Morena

En su primera reunión plenaria después de las elecciones del 6 de junio, el Grupo Parlamentario de Morena y la dirigencia nacional del partido cerraron filas para trazar la ruta hacia las elecciones de 2022, donde estarán en disputa seis gubernaturas que están en manos de la oposición.

Al término de una reunión a puerta cerrada de casi 6 horas, el presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que se trató de un encuentro productivo en el que se intercambiaron reflexiones y se hizo un balance objetivo de los resultados electorales, en el que si bien se recibieron críticas, no hubo "gritos ni sombrerazos".

Subrayó que a Morena le fue muy bien en los comicios, a pesar de que se enfrentó al conservadurismo, a 25 gobernadores de oposición, algunos de ellos "complacientes" a veces con el crimen organizado, y a "una alianza tóxica" del PRI, PAN, PRD, "a los que derrotamos".

"Nada más para que saquen sus cuentas: lo que Morena ganó en una tarde de domingo, al PAN le tomó más de 78 años, de ese tamaño es el potencial de nuestro movimiento y el crecimiento que tuvimos y que nos va a llevar a que la mayoría de las entidades federativas del país ahora estén gobernadas por Morena", presumió.

El dirigente morenista reconoció la derrota sufrida en las urnas en la Ciudad de México, que les provocó perder la mitad de las alcaldías, pero aseguró que su partido volverá pronto a gobernar en esas demarcaciones.

"Estamos trabajando porque vamos a recuperar la Ciudad de México muy rápido, esta ciudad es de izquierda, tiene su corazón en la izquierda, tiene una vocación histórica de izquierda, es un llamado de atención fuerte y vamos a actuar en consecuencia para recuperarnos muy pronto", aseguró.

Al hacer una autocrítica, Mario Delgado atribuyó las derrotas del 6 de junio a que el partido perdió mucho tiempo en el conflicto interno. "Hubiéramos querido tener más tiempo para habernos organizado mejor, pero aún así nos fue muy bien", sostuvo.

Además, negó que haya distanciamiento o tenga problemas con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. "No tenemos ni una sola diferencia con el senador Ricardo Monreal, al contrario, tenemos agradecimiento para el senador Monreal, que nos estuvo ayudando en todo el país, el no solo en un estado, estuvo apoyándonos con trabajo político en todo el país. Somos del mismo equipo, el equipo Morena", aseguró.

Por su parte, el líder de los senadores morenistas afirmó que tuvieron una reunión productiva, indispensable, necesaria, "que nos permite mantener la cohesión, la unidad como Grupo Parlamentario para enfrentar los desafíos y los retos del futuro".

- ¿Limaron asperezas?, se le cuestionó.?- No hay ningún problema, nunca hemos tenido pleitos, ¿por qué tendríamos que limar asperezas? "Reafirmamos afinidades y amistades", puntualizó.

Al término de la sesión plenaria, los senadores y los dirigentes de Morena compartieron la mesa y comieron mole poblano con pollo y arroz.