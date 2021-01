Cierran más de mil comercios de bebidas alcohólicas en Yucatán

Las agencias de bebidas alcohólicas y expendios de cervezas se vieron drásticamente afectadas por la actual pandemia, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Jorge Cardeña Licona, quien dio a conocer que cerraron más de mil establecimientos en la entidad yucateca.

Reveló que el quiebre de estos lugares durante el año 2020 (adicional a 20 cantinas en Mérida que también cerraron), se dio a causa de la disminución de ventas, robos durante la "ley seca" y por las elevadas multas que estos giros no pudieron pagar por seguir vendiendo de manera clandestina durante los decretos de restricción de bebidas alcohólicas, esto sin contar las deudas de servicio de luz y pago de licencias.

"Las agencias de cervezas tuvieron una afectación muy grande. Los que no pudieron aguantar el embate fueron más de mil agencias por no poder pagar gastos de luz, pago de licencias y demás servicios", dijo el directivo.

El líder de los pequeños comercios sostuvo que, de regresar la ley seca por el aumento en los números de casos de Covid en las últimas semanas, se corre el riesgo de un futuro más grave para estos negocios, pues son catalogados como no esenciales.

En cuanto a las cantinas en Mérida, expuso que está situación terminó por suprimir la tradición cantinera de la entidad, pues de las 200 afiliadas, el 10 por ciento desapareció.

"Sólo en Mérida hubo 20 cantinas que bajaron sus cortinas para no abrir, según el registro que tenemos aquí en Canacope", señaló.

Informó que se registraron aumentos de precios de estos productos, sin embargo, mantiene la fe de que, en primera, no haya un rebrote del cual se habla y menos haya un retroceso en el semáforo epidemiológico, "sería un golpe más para el sector y estos negocios", advirtió.

Se informó también que actualmente, grupo Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken genera 600 empleos directos y más 2 mil 500 indirectos en la entidad, además de beneficiar a más de 2 mil 200 familias yucatecas a través de sus tiendas distribuidoras (agencias) y una relación comercial con más de 900 empresas en su cadena de proveeduría.

Por su parte, el grupo Modelo, con su planta cervecera en Yucatán, inaugurada en 2017, contribuye con el 10 por ciento de la producción total de la compañía en México y generó desde su apertura más de 600 empleos directos permanentes, y también seis mil puestos indirectos.