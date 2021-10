Circula en la CDMX un "LamborTsuru" habilitado como taxi

Usuarios de TikTok, la red social de videos cortos, descubrieron a ese único automóvil, al que todo el mundo voltea a ver: el "Lambotsuru".

Comenzaron a llamarlo así por ser originalmente un Tsuru de Nissan, pero con puertas levadizas que asemejan a un Lamborghini.

Un taxi de lujo

Aunque los Lamborghini son vehículos de lujo que pocos pueden manejar, el "Lambotsuru" es único.

"Ya quisieran tener dinero para hacer ese tipo de modificaciones a sus carros que no son nada baratas independiente de si es un Tsuru,es un taxi etc etc", "ya ni en Dubai", "búrlense lo que quieran, pero si vieran que prácticas son esas puertas para salir y entrar cuando se estaciona en lugares estrechos se les congelaria la risa" (sic) comentaron algunos ante el descubrimiento del taxi.