Citlalli Hernández: Me voy si ayuda, pero 90% de decisiones las tomó Mario Delgado

Citlalli Hernández ofreció hoy dejar la secretaría general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), si eso ayuda al partido político fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de los resultados en las elecciones más grandes en la historia del país.

Existen dos proyectos al interior de Morena: el de quienes buscan su moderación y el de quienes quieren radicalizarlo e impulsar la transformación, dijo Hernández durante una entrevista con Julio Hernández en el programa "Astillero Informa".

Respecto a su labor como integrante de la dirigencia nacional, Citlalli señaló que "tenemos muchas cuentas ante la militancia". Mencionó que existe un "sentir agridulce" en la militancia pues, aunque hay un avance, quedó la sensación de que todo pudo ser mejor. Enfatizó que es necesario que haya voluntad para hacer las cosas diferentes pues no debe permitirse que las mezquindades y los errores, el pragmatismo y los intereses debiliten a un proyecto en el que creen millones de personas.

Citlalli Hernández reconoció que existe un sector de la militancia de Morena que está dudoso y cree que ella fue "cómplice o florero" en la toma de decisiones durante la campaña, pero recordó que el mayor peso lo tiene la presidencia del partido, por ejemplo, en las áreas de finanzas, comunicación, estrategia, por lo que señaló que "el 85, 90 por ciento de la toma de decisiones la tuvo Mario [Delgado]".

Pese a ello, dijo que ponía su "renuncia en manos de la militancia, si es que se considera que es lo mejor para el partido", aunque manifestó que cree poder contribuir a mejorar la vida interna de Morena e hizo un llamado a actuar con mucha estrategia y racionalidad y no de manera abrupta.

Sobre lo ocurrido en la Ciudad de México, donde Morena sufrió un severo golpe a manos de la oposición, que logró arrebatarle alcaldías y diputaciones, Citlalli consideró que "es algo lastimoso" y que faltó acercamiento con la clase media.

Reconoció que "fallamos en la labor militante" del movimiento, de informar y concientizar. Además de que se subestimaron los ataques de guerra sucia y la desinformación. Sin embargo, consideró que la capital del país sigue siendo un bastión de la izquierda y resaltó que, pese a toda la guerra mediática y la difusión de mentiras contra el Gobierno, así como a la crisis interna de Morena -que estuvo ausente dos años como" herramienta del pueblo"-, "hay un avance" de la transformación.

El izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y sus aliados se desplomaron en las elecciones del domingo en Ciudad de México, bastión tradicional de la izquierda, al ganar sólo en siete de las 16 alcaldías que forman la capital.

Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares, con un avance del 95 por ciento escrutado, la coalición opositora "Va por México" ganó los comicios al imponerse en nueve demarcaciones, un resultado histórico para los conservadores que hasta ahora sólo dominaban dos.

El mapa de la ciudad, una de las más grandes del mundo, quedó totalmente partido por la mitad, donde la derecha se llevó las alcaldías del oeste y la izquierda las del este.

"Va por México" ganó en Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc (incluye el centro histórico), Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO: SHEINBAUM

Claudia Sheinbaum Pardo, la Jefa de Gobierno, aseguró que los resultados de la jornada electoral, en la que Morena perdió la mayoría de las alcaldías, se deben a una campaña de desprestigio contra el partido, pero a pesar de eso no se permitirá el regreso de la corrupción.

Sheinbaum concordó con los comentarios del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respecto a que desde hace meses existe un movimiento contra el Gobierno, y aseguró que seguirán trabajando a favor de la población.

"Coincido con el Presidente de la República -Andrés Manuel López Obrador-, en los últimos meses, desde hace rato, una campaña de desprestigio del Movimiento, muy fuerte, que tuvo impacto en algunos sectores de la población y lo que nos corresponde es seguir insistiendo que este movimiento de transformación es fundamental para el país", mencionó.

Durante su recorrido en Cetram de Pantitlán por la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, la funcionaria afirmó estar convencida de que el movimiento al que pertenece es el mejor para la ciudad y el país.

Además, Sheinbaum Pardo aclaró que no permitirán que la corrupción vuelva a la CdMx pues estarán atentos para evitarlo, y pidió a la ciudadanía revistar el historial político de los partidos que ganaron, luego de que Morena consiguiera solamente seis de las 16 alcaldías.

"Hay una gran aceptación de muchas de las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México, quiero decir también que no va a regresar la corrupción a la ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la ciudad.

"Nada más hay que revisar la historia de estos partidos, por eso decimos: no va a regresar la corrupción a la ciudad y vamos a estar atentos a ello", aseveró.

Sheinbaum no aceptó dar alguna crítica a su Gobierno y evitó hablar sobre si los recientes hechos, como el desplome ocurrido en la Línea 12, fueron causa de un voto de castigo provocando un efecto negativo para Morena en las elecciones de este 6 de junio.

También destacó que cuando se termine el conteo de votos se harán análisis de los resultados electorales de su mandato; y la siguiente semana se dará a conocer el primer dictamen de la empresa noruega, pues no habrá impunidad ni carpetazo al asunto del Metro.

"Seguir desmintiendo muchas cuestiones que se han dicho sobre el movimiento, pero en realidad no tienen ningún sentido. Esta campaña de desprestigio la única manera es seguir trabajando, seguir concientizando, seguir trabajando con la ciudadanía... Siempre tenemos que analizar los resultados electorales a la luz de lo que hacemos en el Gobierno de la ciudad y todo esto tiene que analizarse. Desde el partido lo que se tenga que hacer y desde el Gobierno trabajar cada vez más".

AMLO DICE QUE FUE UNA "GUERRA SUCIA"

AMLO dijo esta mañana que la lección en la capital mexicana; la derrota de su partido, se debió en parte a la "guerra sucia", a la "propaganda en contra, día y noche".

Pero también reconoció que se debe trabajar más con la gente.

"Todo esto va a superarse con más información, con más orientación, con más concientización, con más trabajo de organización. Se puede. Pero si ustedes hacen un balance de las 32 entidades federativas, yo creo que 20 votaron por continuar con la transformación", dijo. "Eso nunca se había logrado en una elección intermedia".

Alcaldías como Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Tlalpan, que estaban bajo gobiernos morenistas, pasarían a manos de la alianza entre el PAN, PRI y PRD, de acuerdo con los conteos rápidos.

Morena retendría cinco alcaldías y sumaría una a la lista de las que gobierna: Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Milpa Alta y Tláhuac.

En total, la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD se quedarían con ocho alcaldías: Azcapotzalco, con Margarita Saldaña; Coyoacán, con José Giovani Gutiérrez; Cuajimalpa, con Adrián Rubalcava; Magdalena Contreras, con Luis Gerardo Quijano; Álvaro Obregón, con Lia Limón; Cuauhtémoc, con Sandra Xantall Cuevas; Miguel Hidalgo, con Mauricio Tabe, y Tlalpan, con Eliana González.

Morena se quedaría con Gustavo A. Madero, con Francisco Chiguil; Iztacalco, con Raúl Armando Quintero; Iztapalapa, con Clara Brugada; Milpa Alta, con Judith Vanegas; Tláhuac, con Araceli Hernández, y Venustiano Carranza, con Evelyn Parra.

Los datos preliminares del INE revelan un resultado cerrado en Xochimilco.

- Con información de Francisco Félix, del portal Julio Astillero, y la agencia EFE.