Citlalli Hernández reconoce reto de IA en violencia contra mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).-

, titular de la Secretaría de las Mujeres,

que la(IA) es un reto para terminar con la violencia digital en el país. Tras firmar un acuerdo de colaboración con, expresó que se trabaja para fortalecer los esquemas de"Es el, poder ganarle o recuperar el tiempo con el acelerado avance de las tecnologías del espacio digital, de la. Porque lo que no queremos es que avance la violencia hacia las mujeres en cualquier espacio y con cualquier tecnología", dijo.Durante lade este miércoles 11 de marzo, la funcionaria recordó que la presidentapidió fortalecer esquemas de prevención de la violencia. Destacó que en las escuelas ya existe la materia de cultura digital con contenidos que fomentan la igualdad y combaten las violencias hacia las mujeres."Es algo que tenemos que seguir explorando, discutiendo y ver cómo generamos propuestas comoy como Secretaría de las Mujeres para que lano sea ahora una nueva herramienta que replique violencias", explicó al mencionar el caso de Diego "N", estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que generó cientos de imágenes sexuales de sus compañeras.Por su parte, la presidentaPardo, indicó que desde su perspectiva, para terminar con la violencia hacia las mujeres es necesaria la atención a las causas: implementar la capacitación en entidades públicas y privadas, así como fomentar la educación con igualdad.Resaltó que en el, se lescon sentido de la justicia e igualdad. Expresó que es de suma importancia nombrar su participación en la historia, en las Fuerzas Armadas, así como a, políticas y mujeres que han luchado para cambiar al país."Es indispensable para que cambie la percepción, cambie la educación, cambie esta forma en que fuimos educadas muchas de nosotras, porque parecía que las mujeres no teníamos posibilidad de llegar a distintos ámbitos porque estaba prohibido; por el solo hecho de nacer mujer, evitaba que pudiera llegar a ciertos espacios", lamentó.Señaló que la otra estrategia para erradicar todos los tipos de violencias es laeny violencia contra la mujer, pues en México son delitos penales. La mandataria explicó que estecon, no las sanciona penalmente si no se cumplen, más bien, asumen su responsabilidad."No necesitamos solo las leyes, solo las sanciones, sino que necesitamos colaborar en los distintos ámbitos de la sociedad para que entre todos erradiquemos la violencia contra la mujer", indicó esta mañana.Ante la exposición de casos de violencia que han vividoque cubren la fuente presidencial, la Jefa del Ejecutivo resaltó que fue una buenapues fomenta el debate entre las reporteras y funcionarias. Hizo un llamado al respeto, a escuchar opiniones y a no hablar sobre el físico de las mujeres.