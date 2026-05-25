Ciudad de México se pinta de ajolotes

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Ciudad de México.- La Ciudad de México llenó estaciones, murales y espacios públicos de ajolotes de colores rumbo al Mundial de Fútbol 2026, convirtiendo a la especie en peligro de extinción en parte de su nueva imagen turística, mientras especialistas advierten que el anfibio oscuro que aún sobrevive en Xochimilco podría desaparecer en menos de un año.

Para el ambientalista Michel Balam, del Santuario Ajolote, los ejemplares caricaturizados que se multiplicaron por la ciudad poco tienen que ver con la apariencia real de la especie y desdibujan la crisis ambiental que enfrenta en la zona de Xochimilco.

Al ´Ambystoma mexicanum´ le quedan casi 160 días para la extinción local en Xochimilco, según estima el ´Reloj de la Extinción Silvestre´ de la plataforma AxolotFinder, basada en los censos de CIMA y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En contraste, a menos de un mes del Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México intervino trenes y espacios públicos con ajolotes y tonos morados en una estrategia bautizada como la "ajolotización" de la capital.

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"Eso se llama ´greenwashing´: utilizar la imagen del ajolote mexicano para tapizar la ciudad, pero con la analogía de que en su hábitat está a punto de extinguirse por completo", enfatizó Balam, al señalar que "esta ajolotización es una falta de respeto".

Los ajolotes rosas comenzaron a aparecer así en vitrales, estaciones remodeladas, murales, columnas y vagones del Tren Ligero que conecta Taxqueña, uno de los principales puntos de movilidad de la capital, con la zona del Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial el 11 de junio próximo.

Solo la renovación del Tren Ligero ´El Ajolote´ previo al Mundial implicó una inversión de casi 2,400 mdp, mientras organizaciones y especialistas llevan años reclamando mayores recursos para rescatar el humedal de Xochimilco y proteger a la especie.

Afuera de estaciones como Taxqueña, cubiertas de ajolotes rosas, morados y azules, algunas personas cuestionaron que la ciudad priorice la imagen del anfibio mientras su hábitat natural continúa deteriorándose.

"En lugar de poner el tren todo bonito, mejor que ayuden al ajolote", dijo Camila, una estudiante usuaria del transporte.

No obstante, el ajolote que adorna parte de la capital a unos días del Mundial ni siquiera forma parte de la identidad oficial de FIFA y quedaría fuera de varias de las zonas controladas por el organismo durante el torneo.