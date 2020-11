Ciudadanos prefieren los ensayos clínicos a enfermar

Tras conocerse que México iniciaría la experimentación de distintos laboratorios de la fase 3 de las vacunas contra el Covid, algunos ciudadanos se acercaron a hospitales para solicitar informes, a fin de participar como voluntarios.

Ángel Martínez y Yadhira Ramírez, casados, están conscientes de que ser voluntarios en los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna china de CanSino es un riesgo; aun así buscarán ser parte de los protocolos médicos, porque les da más miedo enfermar.

"Me da más miedo el Covid, le tengo mucho miedo, entiendo los riesgos de la vacuna, que es un ensayo clínico, pero me da más miedo el Covid", reiteró el hombre de 47 años, mientras que su esposa compartió: "No temo a los efectos, creo que es peor correr el riesgo de enfermarse de Covid y morir".

La pareja decidió acudir a la zona de hospitales y tratar de inscribirse en el protocolo sanitario; no tuvieron suerte.

"Ojalá sea más claro el gobierno sobre cuándo aplicará las pruebas, dicen en dónde, pero no cuándo. Nos enteramos por las redes, llegamos como a las 8 y no tienen ninguna información los vigilantes, no saben nada sobre el protocolo", comentaron.

Ambos son profesionales de la salud, él dentista y ella enfermera, por eso consideraron como opción participar en los ensayos, porque aseguran que de esa manera se sentirán más protegidos contra el coronavirus.

Panorama nacional

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que México alcanzó las 97 mil 624 defunciones, un alza de 568 con respecto al día previo, así como 997 mil 393 casos acumulados, 5 mil 558 más que el miércoles.

En Palacio Nacional, dijo que al cierre de la semana 44 la positividad es de 39%, es decir, que de cada 10 pruebas de PCR que se realizan, 4 personas dan positivo.