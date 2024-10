Clara Brugada rinde protesta como jefa de Gobierno de CDMX

Clara Brugada es oficialmente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2024-2030.

Acompañada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ante la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, Brugada Molina rindió protesta ante el Congreso local con las siguientes palabras:

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande".

Tras rendir protesta, Clara Brugada inició su mensaje con una bienvenida a la Presidenta de México y afirmó que "juntas vamos a construir el segundo piso de la transformación" y a dar seguimiento al legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que para ella "el voto ciudadano es un mandato", por lo que se comprometió a no fallar ni defraudar al pueblo; "asumo la gran responsabilidad de gobernar para el bienestar de sus habitantes", dijo.

En su mensaje, Brugada Molina se comprometió a gobernar para todas y todos quienes habitan la CDMX, en especial para quienes todos tienen; además, dijo que trabajará con las y los alcaldes de las 16 demarcaciones y se comprometió a cogobernar la ciudad sin importar el origen partidista.

Afirmó que durante su administración, la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, logró recuperar la ciudad del crimen y ponerla en la vanguardia en temas como movilidad, la sustentabilidad y educación, incluso a pesar de la pandemia de Covid-19.

A su vez, reconoció también la conducción de Martí Batres en el gobierno de la Ciudad quien, dijo, mantuvo el rumbo de las transformaciones y en poco tiempo logró hacer sentir un gobierno con acento social. Aseguró que ahora a ella le corresponde el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Destacó que fue en esta ciudad donde "nació la esperanza que hoy recorre todo México", con el movimiento que inició hace 24 años el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno.

Aseveró que el segundo piso de la transformación será hacer "una revolución pacífica de las mujeres", que permita liberarlas de la idea de que no hay otro destino. "Queremos una sociedad donde el género no sea causa de desigualdad, y qué mejor que este momento histórico en México que hemos logrado que una mujer sea Presidenta de la República".

Convocó a instalar un cabildo metropolitano, en el que participen el gobierno federal así como los estados metropolitanos para hacer una política común en materia de agua.

"Calculo que en 18 años nos propongamos lograr el equilibrio hídrico de la Ciudad de México", para lo cual, anunció que presentará al Congreso local una serie de iniciativas en materia de gestión de agua para largo plazo.

Clara Brugada anunció que este próximo lunes pondrá en marcha el primer gabinete de seguridad de su administración, y adelantó que pedirá la asesoría de Ernestina Godoy, Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch.

Aseguró que dará continuidad al proyecto de movilidad que inició la administración de Claudia Sheinbaum, con una renovación profunda de las líneas 3 y 4 del Metro y concluir la Línea 12; asimismo, reiteró que construirá cinco nuevas líneas del Cablebús. Además, anunció que buscará construir seis plantas residuales adicionales.

Adelantó que propondrá a las alcaldías la sustitución de los vehículos de limpia, por medio de un fondo, de tal manera que por cada camión que sustituya una alcaldía, el gobierno de la CDMX pondrá otro.

Aseguró que su administración no permitirá la corrupción inmobiliaria, y pidió trabajar en conjunto para combatir la gentrificación en la capital.