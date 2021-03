Clara Luz Flores denuncia al comediante Marco Polo por parodiarla

El actor Marco Polo, que se ha vuelto popular por parodiar al candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, con la serie "Senathor", informó que fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado por la aspirante de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, al haberle dedicado dos parodias.

El actor ofreció una disculpa pública a la aspirante si se sintió violentada por el guion, tal como señaló en su denuncia ante la FEDENL, y aseveró que su intención jamás ha sido menoscabar el esfuerzo de las mujeres por participar en la vida pública del país.

Expuso que en su trabajo, que ha difundido a través de Youtube, se expone a través de la ficción y así a lo largo de la historia del arte a través de parodias y novelas, que son versiones ficticias de la realidad.

Señaló que la serie de videos que inició parodiando a Samuel García fue una respuesta ante la afectación que sufrió la industria del teatro con espacios cerrados debido a la pandemia, ocasionando que los actores vieron drásticamente mermados sus ingresos.

Marco Polo comentó que él mismo escribe, dirige y protagoniza esta serie de la que dedicó dos capítulos a "Karla Lucía", una mujer que es representada por la actriz Judith González, que tiene cierto parecido físico con la aspirante de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, Clara Luz Flores.

Insistió en que más que retratar a la clase política, esta serie se convirtió en el único escenario que tuvo un grupo de actores para trabajar, pero debido a la denuncia de Flores Carrales, tuvo que bajar de Internet los dos videos sobre "Karla Lucía", privándose así a su compañera Judith González de proyectar su talento actoral y de ver limitados sus derechos.

Judith González, licenciada en Arte Teatral por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una carrera de más de diez años como actriz, agradeció a Marco Polo su apoyo y a la vez dijo que estará a su lado en las buenas en las malas, en las comedias y en los dramas.

Calificó la demanda contra su compañero como un atropello, una injusticia y un ataque a su trabajo. Expuso que nadie tiene derecho a coartar su libertad de expresión, ni sus opiniones. "Es increíble como muchas veces entre mujeres en lugar de echarnos la mano nos metemos el pie, y quienes pretenden gobernarnos desde ya busquen la censura, la intimidación y los recursos legales a su alcance no sólo para limitar la libertad de expresión sino también la oportunidad de llevar el pan a casa".

Expresó que al parecer la candidata de Morena no comprende que la industria del teatro está pasando por una situación difícil y las cámaras son por ahora el único escenario no sólo para tener trabajo, sino también como vehículo para la manifestación del arte.

Invitó a las mujeres a que levanten la voz ante quienes "dicen cuidarnos", y que al tener segura cada quincena sus ingresos exorbitantes, no entienden la realidad de quienes tienen que ingeniárselas para poder llegar al fin de mes. El show debe continuar, y este es un impulso para hacer las cosas mejor, dijo la actriz, al tiempo de confiar que por estas declaraciones no reciba también una denuncia ante la Fiscalía, pues lo que pretende es desahogarse en el marco del paro nacional "Un día sin nosotras", y el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el lunes.