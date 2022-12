Clase política y medios condenan atentado contra Ciro Gómez Leyva

La clase política del país también se unió a las condenas y críticas por el ataque armado, ayer por la noche, que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva; exigieron castigo a los responsables.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, condenó el atentado ocurrido la víspera en contra del periodista Ciro Gómez Leyva y exigió se castigue a los responsables.

En Twitter expuso: "Condeno el atentado que sufrió @CiroGomezL y mi exigencia para que las autoridades esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables".

Toda mi solidaridad contigo y con todos los periodistas por la difícil situación que atraviesan hoy en día en nuestro país, agregó.

Cabe destacar que la noche del jueves el periodista Ciro Gómez Leyva denunció que personas intentaron dispararle mientras se encontraba en su camioneta. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves.

"A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL", escribió a través de Twitter.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, se solidarizó con el periodista Ciro Gómez Leyva tras el ataque armado que sufrió el jueves por la noche en la Ciudad de México.

Moreno escribió en su cuenta de Twitter "Mi solidaridad con @CiroGomezL ante el ataque armado que sufriera esta noche, del cual afortunadamente salió bien librado. La descalificación que a diario sufre la prensa tiene repercusiones claras. El gobierno debe actuar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión".

La Alianza de Medios Mx expresó su preocupación y extendió su solidaridad al periodista por el atentado que sufrió la noche del 15 de diciembre.

Hicieron un llamado para que las autoridades investiguen a fondo los hechos y den con los responsables.

Martha Ramos, presidenta de la Alianza de Medios Mx, afirmó que el 2022 "será el año que mayor número de periodistas mexicanos haya sido asesinado en México desde que existe registro de este desafío para la vigencia del derecho y de la libertad de expresión en el país"

"Es necesario que desde todos los sectores de nuestra vida pública exista un mayor compromiso para tomar conciencia del peligro que esta tendencia implica para nuestra vida en democracia", dijo.

Por último, la Alianza reiteró su demanda al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que "cese de utilizar a periodistas y medios como parte de su retórica de promoción personal y de su administración".

Advirtieron que colocar a periodistas y medios como adversarios es en sí mismo una "incitación a la violencia".

"Utilizar a periodistas como adversarios es incitar a la violencia", Alianza de Medios.

El periodista Ciro Gómez Leyva habló esta mañana durante su programa en Radio Fórmula del atentado que sufrió anoche, a uno 300 metros de su casa.

"No tenía amenazas, no tengo pleitos con nadie, no tengo deudas", dijo el periodista al aire. Como ya había adelantado en sus redes sociales la víspera, Gómez Leyva aseguró: "Alguien quiso matarme anoche, a 300 metros de mi casa, en la colonia Florida, muy cerca de aquí, ya muy cerca de mi casa me dispararon de una motocicleta, pero después peritos me dijeron que pudo haber disparos desde otra camioneta".