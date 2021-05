"Clases en línea alejaron a alumnos": maestros en vacunación Covid

Entre 30% y 50% de los alumnos se han alejado de las clases en línea, porque sienten que no aprenden como si estuvieran en el salón y porque en esta pandemia han tenido que buscar un empleo, señalaron profesores universitarios que acudieron a vacunarse hoy contra el Covid-19, el Estado de México.

"De 37 alumnos de un salón, sólo 20 acaban el semestre, lo que representa una baja considerable", reconoció el profesor de Sociología, Jesús Martínez Sánchez de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, quien acudió este domingo a vacunarse.

Las clases en línea "no les gustan a la mayoría de los alumnos, sienten que no aprenden" en este periodo de pandemia, por lo que han ido desertando poco a poco, señaló el maestro de FES Acatlán, quien junto con cerca de 12 mil docentes acudió este domingo a vacunarse contra el nuevo virus a la escuela secundaria federal "Niños Héroes" en Barrientos, que fue habilitada como centro de inmunización anti Covid-19.

--Profesores de 25 a 40 obtuvieron vacuna antes

"Se sentí en ventaja respecto a otros grupos, por vacunarme primero, pero así lo organizó el Estado y es un requisito para volver a las aulas", afirmó el profesor de 34 años de edad, Víctor Hugo Nolasco, quien imparte clases de historia a cerca de 100 alumnos en la Universidad Insurgentes de Cuatro Caminos en Naucalpan.

Por ello dudó en acudir a recibir el biológico Cansino de una sola dosis, pues "sentía que habría que vacunar primero a población más vulnerable, pero después dijeron que quien no estuviera vacunado no podría regresar a dar clases y por ello estoy aquí".