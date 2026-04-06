Claudia Sheinbaum aclara relación entre El Mencho y T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

afirmó que el

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el líder criminal, alias "El Mencho", no necesariamente está relacionado con la revisión del Tratado entre México,y Canadá (T-MEC), aunque reconoció que acciones en materia de seguridad contribuyen a fortalecer la relación bilateral conLo anterior, luego de que el secretario de Economía,, señalara—a finales de febrero—que elpodría favorecer lasrumbo a la revisión del acuerdo trilateral."Este operativo no necesariamente está vinculado con la negociación comercial; lleva su camino ely lleva su camino el", explicó la mandataria.No obstante, sostuvo que lossí impactan positivamente en la, particularmente con el vecino del norte.Sheinbaum reiteró que elmexicano en laes mantener el tratado y buscar laimpuestos pordesde 2025, especialmente en sectores como vehículos, acero y aluminio.Añadió que México,y Canadá se benefician del, al fortalecer lade América del Norte frente a otras regiones del mundo.