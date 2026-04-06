Claudia Sheinbaum aclara relación entre El Mencho y T-MEC
Sheinbaum destacó que los avances en seguridad fortalecen la cooperación bilateral, pero no condicionan el tratado comercial.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 6 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum afirmó que el operativo contra
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el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", no necesariamente está relacionado con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque reconoció que acciones en materia de seguridad contribuyen a fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos.
Lo anterior, luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señalara—a finales de febrero—que el abatimiento del capo podría favorecer las negociaciones comerciales rumbo a la revisión del acuerdo trilateral.
"Este operativo no necesariamente está vinculado con la negociación comercial; lleva su camino el tema de seguridad y lleva su camino el tema comercial", explicó la mandataria.
No obstante, sostuvo que los avances en seguridad sí impactan positivamente en la cooperación internacional, particularmente con el vecino del norte.
Sheinbaum reiteró que el objetivo del gobierno mexicano en la revisión del T-MEC es mantener el tratado y buscar la eliminación de aranceles impuestos por Estados Unidos desde 2025, especialmente en sectores como vehículos, acero y aluminio.
Añadió que México, Estados Unidos y Canadá se benefician del acuerdo comercial, al fortalecer la competitividad económica de América del Norte frente a otras regiones del mundo.
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