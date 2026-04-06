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Recuperan cuerpo de hombre en el Cañón del Sumidero

Brigadas localizaron a la víctima en el río Grijalva tras desaparecer el fin de semana en Chiapa de Corzo

Por El Universal

Abril 06, 2026 02:02 p.m.
A
Recuperan cuerpo de hombre en el Cañón del Sumidero

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Buzos y personal de rescate de la Secretaría de Protección Civil de Chiapas recuperaron este lunes el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido en las aguas del río Grijalva, en la zona del Cañón del Sumidero.

Las brigadas de rescate localizaron el cadáver en un punto del recorrido del río conocido como el Escudo de Chiapas, en esa área turística de inicio del Cañón.

El fallecido desapareció el pasado fin de semana en las aguas del embarcadero El Trimarán, ubicado en la vecina ciudad de Chiapa de Corzo.

El rescate y levantamiento se realizó de manera coordinada con elementos de servicios periciales, quienes se encargaron de las diligencias legales.

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Los expertos en rescate trabajaron de manera ininterrumpida en campo acuático con técnicas de reconocimiento en superficie.

Así como "en comportamiento hidráulico" del río y verificación de puntos estratégicos de búsqueda.

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