logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum anticipa reunión con Marco Rubio y mandatarios extranjeros

Claudia Sheinbaum espera consolidar relaciones internacionales con reunión con Marco Rubio y otros líderes extranjeros.

Por El Universal

Agosto 20, 2025 02:22 p.m.
A
Claudia Sheinbaum anticipa reunión con Marco Rubio y mandatarios extranjeros

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que de aquí a diciembre no tiene pensado salir del país, pero espera la llegada de mandatarios de otros países, además que prevé un encuentro con el secretario de Estado de Estado Unidos, Marco Rubio.

En su conferencia mañanera de este miércoles 20 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que en los próximos días visitarán México funcionarios de Brasil y empresarios para revisar acuerdos de cooperación y comercio.

"No pienso salir de aquí a diciembre. Vienen, recuerden, vienen a finales de este mes, la próxima semana secretarios de Estado de Brasil. Viene el primer ministro de Canadá (Mark Carney), va a venir el presidente de Francia (Emmanuel Macron), de aquí a diciembre, entre otros", explicó.

"¿Marco Rubio viene?", se le preguntó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es probable, se está viendo para poder cerrar el acuerdo de seguridad", contestó.

En julio pasado, Sheinbaum y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron la visita a México del vicepresidente Geraldo Alckmin, los próximos 27 y 28 de agosto, acompañado por una delegación empresarial y otros ministros brasileños.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum anticipa reunión con Marco Rubio y mandatarios extranjeros
Claudia Sheinbaum anticipa reunión con Marco Rubio y mandatarios extranjeros

Claudia Sheinbaum anticipa reunión con Marco Rubio y mandatarios extranjeros

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum espera consolidar relaciones internacionales con reunión con Marco Rubio y otros líderes extranjeros.

Denuncian maltrato extremo a Genaro García Luna en prisión en EU
Denuncian maltrato extremo a Genaro García Luna en prisión en EU

Denuncian maltrato 'extremo' a Genaro García Luna en prisión en EU

SLP

El Universal

Abogados de Genaro García Luna denuncian maltrato 'extremo' en prisión en Estados Unidos, destacando la falta de acceso a documentos legales y la pérdida de peso por mala alimentación.

Los que planearon y ejecutaron el asesinato de Ximena y José están detenidos: Brugada
Los que planearon y ejecutaron el asesinato de Ximena y José están detenidos: Brugada

Los que planearon y ejecutaron el asesinato de Ximena y José están detenidos: Brugada

SLP

SinEmbargo.mx

Clara Brugada informó la captura de 13 personas por el doble homicidio de sus colaboradores más cercanos

Se registra sismo de magnitud 4.3 en Río Grande, Oaxaca
Se registra sismo de magnitud 4.3 en Río Grande, Oaxaca

Se registra sismo de magnitud 4.3 en Río Grande, Oaxaca

SLP

El Universal