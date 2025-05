Sheinbaum celebra cero aranceles a autopartes mexicanas

Al calificarla como "una muy buena noticia", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos para que autopartes hechas en México no paguen aranceles.

"Ayer hubo una muy buena noticia para México: salió una publicación de Estados Unidos de CBP en donde las autopartes mexicanas, que se producen en México, tienen cero aranceles (...) es una muy buena noticia", dijo al inicio de la conferencia de prensa.

Al tomar la palabra, Marcelo Ebrard, titular de Economía (SE), detalló que ayer se publicaron instrucciones a las autoridades aduanales de la Unión Americana en donde se hace explicito y se ratifica que las autopartes que lleguen de México no pagarán aranceles, con base en lo estipulado en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

"Ha sido una de las principales preocupaciones de la presidenta Sheinbaum que a las autopartes en México se les dé el trato previsto en nuestro tratado con Estados Unidos y Canadá. Quiere decir que no se les impongan tarifas, aranceles y que podamos seguir exportando.

"Me parece una buena noticia desde luego para nuestro país y otro avance y vamos avanzando", dijo.