Claudia Sheinbaum confía en preservar tratado de aranceles con Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A unas semanas de que concluya la prórroga de 90 días otorgada por Estados Unidos para la aplicación de aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que continúan los diálogos bilaterales y confió en que se alcanzará un buen acuerdo que preserve los términos del tratado comercial entre ambos países.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria destacó que las negociaciones avanzan de manera positiva y que hay siete puntos por atender dentro de la agenda conjunta.

Explicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se encuentra en Washington para reunirse con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, con el objetivo de dar seguimiento a los temas de seguridad y comercio.

Asimismo, informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también viajará a Estados Unidos a finales de esta semana —o a principios de la próxima— para continuar con las gestiones.

"Estados Unidos había planteado una serie de presuntas barreras al tratado y hay un equipo de trabajo muy grande de las secretarías de ambos países para dar alternativas a lo que ellos consideran barreras. Va muy avanzado, creo que quedan solamente siete puntos por atender", indicó Sheinbaum.

Respecto a la revisión del tratado, la presidenta detalló que los criterios se definirán en los próximos días, aunque subrayó que hasta el momento no se ha presentado nada nuevo en la negociación.

"Tenemos confianza en que se va a preservar el tratado. Estados Unidos sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte", expresó.

Sheinbaum también hizo referencia a la reciente intención del gobierno estadounidense de imponer aranceles a los vehículos pesados, mientras que los vehículos ligeros mantienen consideraciones especiales para México y Canadá, derivadas del contenido estadounidense en su producción.

Por otro lado, la Mandataria abordó la situación del gusano barrenador del ganado, luego de que la Secretaría de Agricultura reportara una reducción del 28% en los casos activos y pérdidas superiores a los 2 mil millones de pesos para el sector.

Explicó que se mantienen los apoyos a los productores en Sonora, Coahuila y Durango, y que ya se entregan recursos para la adquisición de ganado de engorda, además de contar con proyectos ejecutivos para la creación de centros integrales de producción de carne en cada entidad.

"Se está trabajando con las asociaciones ganaderas, en espera de que se abra la frontera. Ya pediremos al secretario de Agricultura que informe con mayor detalle", señaló.