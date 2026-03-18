Claudia Sheinbaum defiende continuidad del proyecto político con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Ante las

de que el

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sigue gobernando, la presidentaafirmó que éstas tienen el objetivo de que rompa con el exmandatario, algo que no ocurrirá porque son parte del mismo movimiento.La mandataria federal afirmó que estas acusaciones también son machistas al considerar que lasy queen la toma de decisiones.En, la jefa del Ejecutivo federal señaló que cada uno tiene un estilo y, pero en esencia es el"Hay dos objetivo: es esta idea de que, porque así hay que decirlo, eso es lo que implica, como si me hablara todos los días por teléfono desdepara decirme qué tengo que hacer."Lo primero tiene el objetivo de que rompamos con López Obrador de que yo diga `No, no, no, yo no tengo nada que ver con el gobierno anterior´, `una cosa fue del 2018 al 2024 y otra del 24 al 30´. Nada que ver, pero eso no es cierto, porque somos parte de un(...) quieren que rompa, ya lo he dicho muchas veces, no vamos a romper porque porque somos parte de un. Yo crecí en esey tengo mis".En, la mandataria federal indicó que estas acusaciones también son machistas al considerar que las, y que las mujeres no pueden tomar sus propias decisiones y que necesariamente hay un hombre atrás de ellas que les esté diciendo qué hacer"El otro objetivo, pues sí es muy machista, vamos a decirlo así, de que las mujeres no tenemos libre albedrío, que las, que no podemos tomar nuestras propias decisiones, que necesariamente hay un hombre atrás de nosotros que nos está diciendo qué hacer."También tiene esa concepción, pero están muy equivocados. Pero eso lo sabe la gente,".