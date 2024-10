Claudia Sheinbaum responde a críticas de Rafael Inclán

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asistió a un evento con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, en Jantetelco para informar a morelenses acerca de los Programas del Bienestar.

Durante su discurso pronunciado en el evento, la mandataria retomó el comentario misógino que emitió el actor Rafael Inclán acerca de su papel como primera Presidenta de México.

"Un comediante dijo que ahora había una Presidenta como ama de casa, ¿y saben que le contesté? ¡Pues a mucha honra! Porque a las mujeres ya nunca más nos harán menos", repitió Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum ha asegurado en diversas ocasiones que su gobierno será feminista y gobernará con perspectiva de género, por lo que la implementación de reformas y Programas del Bienestar que beneficien a las mujeres ha sido el arranque de sus propuestas.

Hace unos días, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que este lunes 7 de octubre iniciará el registro para inscribirse en el programa de Pensión para el Bienestar de las Adultas Mayores de 60 a 64 años, cuyo monto será de 3 mil pesos bimestrales, los cuales se comenzarán a pagar a partir de enero de 2025.

"¿Por qué para las mujeres? Aunque no debería de ser así... ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de las hijas y los hijos, quiénes somos las que mantenemos el hogar... quiénes somos las que cuidamos hasta a los maridos?", preguntó la Presidenta a las y los asistentes al evento.

¿Qué dijo Rafael Inclán sobre Claudia Sheinbaum?

En junio, tras las elecciones presidenciales, medios de comunicación preguntaron a Rafael Inclán acerca de cómo es la comedia actualmente y cómo algunos chistes no se pueden abordar como antes, pues ahora resultan agresivos para ciertas audiencias.

"Estamos volviendo como si fuera pueblo, hay demasiadas quejas [...] Yo creo que el actor comediante tiene la obligación de ver por dónde y a dónde", expresó el comediante.

Además, dijo unas palabras para la ganadora de las elecciones, Claudia Sheinbaum: "Ahora vamos a tener una ama de casa 6 años".

No obstante, al preguntarle a quién iba dirigido el comentario, el comediante comentó: "No sé, yo no vivo aquí".