Protesta de familiares de desaparecidos en Tamaulipas

REYNOSA, Tamps., octubre 5 (EL UNIVERSAL).- Familiares de personas desaparecidas tienen bloqueada la carretera Reynosa-Monterrey como protesta ante la negativa del Ayuntamiento de solucionar una serie de problemáticas que enfrentan y sostener una reunión pacífica.

Edith González Treviño, del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, informó que una de las peticiones, es que se les brinde un espacio para instalar un mural con fichas de sus familiares desaparecidos.

Además, están solicitando que personal de Servicios Primarios los acompañen durante los recorridos que realizan por la ciudad, buscando campos de exterminio.

"He metido cinco oficios para que me apoyen con las búsquedas y no han respondido ninguno. También pedimos que Protección Civil nos acompañe o nos faciliten algún paramédico ya que en ocasiones, tenemos personas desmayadas".

Indicó que han buscado un acercamiento con el alcalde Carlos Peña, cosa que tampoco han conseguido.

"En una ocasión lo abordamos y nos dijo, solo te puedo ayudar con la limpieza y se fue. Por eso estamos aquí porque no nos dan una cita para un diálogo pacífico. Tenemos tres horas aquí y no ha venido un funcionario municipal".

Expresó que tienen contemplado cerrar puentes internacionales o tomar las instalaciones de la presidencia si la autoridad municipal no les brinda atención.