logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Fotogalería

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum: "Depende de diputados" incremento a sus salarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deja en manos de los diputados el aumento salarial en el Presupuesto de Egresos 2026

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:10 p.m.
A
Claudia Sheinbaum: Depende de diputados incremento a sus salarios

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- "Ya depende de los diputados", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego de que en San Lázaro se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con un aumento a las percepciones de los legisladores y las legisladoras.

En su conferencia mañanera de este miércoles 12 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que "deben estar en la justa medianía".

"Los legisladores deben estar en la justa medianía, y los recursos de la gente son de la gente. Yo no considero que deba haber privilegios y que el poder es humildad, siempre es lo que nos da la cercanía con la gente, con el pueblo", expresó la titular del Ejecutivo federal.

"Y asumir las responsabilidades cada uno que nos corresponde. Ya depende de los diputados", agregó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum: Depende de diputados incremento a sus salarios
Claudia Sheinbaum: Depende de diputados incremento a sus salarios

Claudia Sheinbaum: "Depende de diputados" incremento a sus salarios

SLP

El Universal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deja en manos de los diputados el aumento salarial en el Presupuesto de Egresos 2026

Claudia Sheinbaum alista campaña contra consumo de metanfetaminas
Claudia Sheinbaum alista campaña contra consumo de metanfetaminas

Claudia Sheinbaum alista campaña contra consumo de metanfetaminas

SLP

El Universal

Prevención del consumo de drogas: Claudia Sheinbaum lidera iniciativa contra metanfetaminas

Alerta por racionamiento de gas LP
Alerta por racionamiento de gas LP

Alerta por racionamiento de gas LP

SLP

El Universal

La industria gasera advierte sobre racionamiento temporal de gas LP debido a problemas de distribución de Pemex.

Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z
Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z

Sheinbaum cuestiona convocatoria de la marcha Generación Z

SLP

El Universal

Sheinbaum pone en duda la autenticidad de la marcha Generación Z, señalando motivaciones políticas.