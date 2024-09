Sheinbaum descarta someter a ministra Piña a juicio político

Al asegurar que la aprobación de la reforma al Poder Judicial no tendrá ningún costo político, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, descartó que se tenga que hacer un juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, como lo propusieron diputados de Morena.

"No creo que deba establecerse un juicio político", señaló en conferencia de prensa tras ser cuestionada sobre la participación de Piña en las protestas contra la reforma al Poder Judicial.

Señaló que tiene su derecho de manifestarse, pero consideró que no debería cobrar los días que los ministros de la Corte estén en paro.

"Yo no estoy de acuerdo con el juicio político a Norma Piña (...) que sí es que hay un mandato popular para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Lo que yo creo es que no deberían cobrar si se van a paro, bastante ganan cada mes", reiteró.

"¿Cuánto gana un ministro? 400 mil pesos mensuales. Te vas a paro, no trabajas y aparte cobras los 400 mil, ahí hay algo que no está bien", sostuvo.

En ese sentido, Sheinbaum catalogó como "escándalo" el documento que mostró Norma Piña para la reforma judicial, ya que exhibió que el 30% de trabajadores del Poder judicial tienen familiares trabajando ahí mismo, por lo que lo señaló nepotismo.

"La manera de entrar al Poder Judicial es por relaciones familiares y no por carrera judicial, que defienden tanto (...) evidentemente tiene que sacudirse ese poder, por eso es tan importante la reforma judicial", insistió.

Agregó que los inversionistas no tienen de qué preocuparse, pues "va a haber un mejor Poder Judicial", al cual "lo que se quiere es sanear" y que haya "un verdadero Estado de Derecho".

"Votos para aprobar la reforma judicial podrían llegar a 90"

Ante la polémica que se ha generado sobre el número de votos para alcanzar la mayoría calificada, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que podrían llegar a 90 votos, pero pidió esperar a ver cómo se resuelve.

"Capaz que votan 90. Vamos a esperar a ver cómo se resuelve, ya fue aprobado en comisiones", por lo anterior confió que se apruebe ante el pleno del Senado de la República.

En conferencia de prensa, Sheinbaum mencionó que la definición del número de senadores para la mayoría calificada lo define el Congreso, y descartó que con su equipo de trabajo estén platicado eso.

Lo anterior, ante lo señalado por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que el voto de 85 senadores alcanzaría la mayoría calificada respecto a la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

El morenista explicó que sacar la cuenta de cuánto representan 86 senadores se realiza a partir de una regla de tres, de manera que 86 senadores representan un 67.18% del total, lo que sobrepasa el requisito legal para la mayoría calificada.

Cuestionada si hay prisa para aprobar la reforma al Poder Judicial, Sheinbaum mencionó que hay un mandato popular del pueblo y que desde la campaña electoral se dio a conocer y nada se ocultó.

"Y hay una mayoría, es más, más de las personas que votaron por nosotros, están de acuerdo con la elección de jueces, magistrados y ministros. Y esta idea, primero esta idea de que resulta que era bien el autoritarismo, no, porque es la crítica de Claudio X. González y de la oposición. ¿Cómo va a venir el autoritarismo si van a ser electos por el pueblo? A ver, si nuestro objetivo fuera nombrar a todos los ministros, hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, quitamos a todos y ponemos a los nuevos y como tenemos mayoría calificada, pues garantizamos que todos sean afines y que no tengan independencia. Pues ahora van a ser electos", dijo.