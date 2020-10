Claudia Sheinbaum, en aislamiento

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio positivo a Covid-19, por lo que se va a mantener en aislamiento, así como dos integrantes del gabinete, dos de su equipo cercano y los alcaldes de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo; de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, y de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quienes fueron sus contactos directos, aunque, aseguró la mandataria, se cumplieron con todas las medidas sanitarias.

"Me saco la prueba cada 15 días desde hace un buen rato, la anterior había sido el 12 de octubre, que salió negativa y el día de ayer [lunes] me tomé la prueba y ya muy noche me mandaron el resultado y salí positiva. No tengo ningún síntoma y vamos a estar aquí desde casa y ahí la doctora Oliva [secretaria de Salud capitalina] me está dando seguimiento. Y también desde el Instituto Nacional de Nutrición, que tengo mi carnet desde hace tiempo y desde ahí me están dando seguimiento también", dio a conocer.

Luego de que el pasado lunes Claudia Sheinbaum Pardo acudió a la reunión del gabinete de seguridad, donde también participa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno confió en que el titular del Ejecutivo no corrió peligro de contagiarse, pues en las reuniones hay sana distancia de al menos cinco metros y se toma mucho cuidado.