Claudia Sheinbaum encabeza homenaje a elementos caídos en operativo Mencho

El homenaje se realizó con la presencia de familiares y autoridades en un acto privado este miércoles.

Por El Universal

Marzo 11, 2026 01:39 p.m.
A
Claudia Sheinbaum encabeza homenaje a elementos caídos en operativo Mencho

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
informó que hoy miércoles se llevará a cabo de forma privada, un homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas que fallecieron en el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

La jefa del Ejecutivo federal indicó en conferencia de prensa matutina que tras este homenaje, en el que estarán familiares de los elementos caídos, regresará a Palacio Nacional para encabezar otras reuniones internas.

