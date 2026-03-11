Claudia Sheinbaum encabeza homenaje a elementos caídos en operativo Mencho
El homenaje se realizó con la presencia de familiares y autoridades en un acto privado este miércoles.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo informó que hoy miércoles se llevará a cabo de forma privada, un homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas que fallecieron en el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.
La jefa del Ejecutivo federal indicó en conferencia de prensa matutina que tras este homenaje, en el que estarán familiares de los elementos caídos, regresará a Palacio Nacional para encabezar otras reuniones internas.
