Claudia Sheinbaum es muy buena jefa de Gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a Claudia Sheinbaum, como "muy buena" jefa de gobierno de la Ciudad de México, "muy eficiente" y "muy sensible", y defensora de la economía popular, luego que fue cuestionado sobre el aumento del 35% del precio del agua en 165 colonias de la capital de la República.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal afirmó que, al contrario de afectar a la población de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum está promoviendo Gas Bienestar, del cual, afirmó, hay mucha demanda no solo por el precio más bajo, sino porque el cilindro dura más.

"Yo creo que lo puede atender la jefa de gobierno, que es muy eficiente, es my buena jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, muy sensible, hay que ver qué está pasando, qué decisiones han tomado, y ella puede explicar. No tengo yo los elementos, pero sí sé que perfectamente de que la jefa de Gobierno es una defensora de la economía popular, que no va hacer nada que afecte a la gente, al contrario.

"Ella está promoviendo lo del Gas Bienestar que ya se está extendido a toda la Ciudad y que está beneficiando bastante, hay mucha demanda del gas y no no solo por el precio, sino porque dura más el cilindro, y la gente lo está constatando y esto lo está haciendo Pemex con el apoyo del gobierno de la Ciudad", dijo.

El pasado viernes, el gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial que el pago de agua se incrementará en 35% en 165 colonias de la capital de la República.

La jefa de gobierno aseguró ayer domingo que estos recursos son utilizados en infraestructura hidráulica y social, así como en apoyos sociales como en la Beca del Bienestar para Niñas y Niños.

"Todo el recurso que llega al Gobierno de la Ciudad de México, a través de Tesorería, tengan la certeza de que se está invirtiendo adecuadamente. [Con] nosotros ni hay corrupción, ni como antes, [el dinero] se usa para privilegios de los servidores públicos; se invierte tanto en infraestructura de agua como en infraestructura social, como en apoyos sociales, como en la Beca del Bienestar para Niñas y Niños", dijo ayer en entrevista tras una jornada de trabajo en la alcaldía de Tláhuac.