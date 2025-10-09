Claudia Sheinbaum impulsa digitalización de pagos en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una propuesta para mayor digitalización de los pagos en el país.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que se busca avanzar en el menor uso del dinero en efectivo.

"Vamos a presentar una propuesta de mayor digitalización de los pagos en el país, en general de la economía", dijo al referir que países como Brasil e Indica lo tienen.

"Ha sido muy favorable para sus economías, entonces lo está trabajando Secretaría de Hacienda, y lo vamos a presentar muy pronto, de avanzar en los pagos digitales, que se utilice menos el efectivo.

"Eso no solo ayuda en seguridad, sino que da mucha facilidad a las personas; eso ayuda también pues a fortalecer la economía, lo que se llama la economía formal", expuso la Mandataria federal.

"La digitalización nos va a ayudar mucho", agregó.