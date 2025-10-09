logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum impulsa digitalización de pagos en México

Claudia Sheinbaum apunta a fortalecer la seguridad y eficiencia en las transacciones financieras del país.

Por El Universal

Octubre 09, 2025 12:32 p.m.
A
Claudia Sheinbaum impulsa digitalización de pagos en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una propuesta para mayor digitalización de los pagos en el país.

En su conferencia mañanera de este jueves 9 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo refirió que se busca avanzar en el menor uso del dinero en efectivo.

"Vamos a presentar una propuesta de mayor digitalización de los pagos en el país, en general de la economía", dijo al referir que países como Brasil e Indica lo tienen.

"Ha sido muy favorable para sus economías, entonces lo está trabajando Secretaría de Hacienda, y lo vamos a presentar muy pronto, de avanzar en los pagos digitales, que se utilice menos el efectivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Eso no solo ayuda en seguridad, sino que da mucha facilidad a las personas; eso ayuda también pues a fortalecer la economía, lo que se llama la economía formal", expuso la Mandataria federal.

"La digitalización nos va a ayudar mucho", agregó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum impulsa digitalización de pagos en México
Claudia Sheinbaum impulsa digitalización de pagos en México

Claudia Sheinbaum impulsa digitalización de pagos en México

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum apunta a fortalecer la seguridad y eficiencia en las transacciones financieras del país.

Sheinbaum: A todos se les da la palabra en la mañanera
Sheinbaum: A todos se les da la palabra en la mañanera

Sheinbaum: A todos se les da la palabra en la mañanera

SLP

El Universal

Sheinbaum destaca la importancia de la diversidad de cuestionamientos

No se negocia en lo oscurito, reiteran a Salinas Pliego
No se negocia en lo oscurito, reiteran a Salinas Pliego

"No se negocia en lo oscurito", reiteran a Salinas Pliego

SLP

El Universal

Corte determinó que Salinas Pliego tiene que cumplir, dice Claudia Sheinbaum

Depresión Tropical Diecisiete-E se forma en el Pacífico
Depresión Tropical Diecisiete-E se forma en el Pacífico

Depresión Tropical Diecisiete-E se forma en el Pacífico

SLP

El Universal

Las intensas lluvias mantienen alerta meteorológica activa