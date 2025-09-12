logo pulso
Claudia Sheinbaum liderará ceremonia en honor a víctimas de sismos

Laura Velázquez y Claudia Sheinbaum se reunirán para coordinar esfuerzos en la prevención de desastres naturales en México.

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 01:20 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que encabezará la ceremonia en honor de las víctimas de los sismos de septiembre de 1985 y 2017, en el Zócalo de la Ciudad de México, el 19 de septiembre.

Este 2025 se cumplen 40 años del terremoto de 1985 y 8 años del sismo de 2017, dos tragedias que marcaron a la capital y al país entero, dejando miles de víctimas y profundas transformaciones en materia de protección civil.

En su conferencia matutina, Sheinbaum destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención con el Simulacro Nacional que se realizará ese mismo día.

"Viene el simulacro, como todos saben, yo creo que hay que concentrarnos en ese ejercicio. A ver si viene (la coordinadora nacional de Protección Civil del Gobierno de México), Laura Velázquez, el miércoles para poder platicar del simulacro, cuántos se han inscrito al simulacro. Es en todo el país y particularmente aquellas zonas de sismo, y también el sonido que ya sale en los celulares, que ya todo el mundo va a tener en su celular en ciertos lugares", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mandataria federal reiteró que participará en la ceremonia oficial en memoria de las víctimas y que permanecerá atenta al desarrollo del ejercicio de prevención. "Sí, vamos a estar aquí y aquí (en Palacio Nacional), pues estaremos pendientes del simulacro", aseguró.







