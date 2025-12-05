logo pulso
Claudia Sheinbaum marca presencia en Sorteo del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa en el Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026 en Washington D.C. junto a destacadas personalidades.

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 01:27 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, asistió al Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026 y en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y del primer ministro de Canadá, Mark Carney, habló sobre el país como sede mundialista.

"Estamos orgullosos, de recibir la copa mundial; México es un país extraordinario, mágico. Millones visitarán a nuestro país, tenemos un pueblo extraordinario y trabajador", mencionó en el auditorio del Centro John F. Kennedy, en Washington D.C.

Sheinbaum, que llegó a la capital estadounidense ayer por la noche, fue la encargada de abrir la pelota en la que estaba el nombre México.

"Nosotros disfrutamos el juego de pelota desde tiempos ancestrales", agregó la mandataria.

Cuando reveló el nombre de México para colocarlo en el Grupo A del Sorteo, Claudia Sheinbaum gritó "Viva México" y agitó el papel con sus dos manos.

A diferencia de su asistencia para este Sorteo de la Copa del Mundo, la presidenta de la República Mexicana no estará en la inauguración del Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México; ha revelado que su boleto será regalado a una niña, aunque aún se desconoce la dinámica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, participa en el Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026 en Washington D.C. junto a destacadas personalidades.

