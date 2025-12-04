Claudia Sheinbaum Pardo invita a celebrar 7 años de la 4T en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La presidena Claudia Sheinbaum Pardo invitó a acudir este sábado 6 de diciembre al Zócalo capitalina para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.

Mediante un video compartido en redes sociales, Sheinbaum Pardo acusó que este último mes el gobierno federal ha vivido "una andanada de camáñas, calumnias, en contra de lo que representamos, han inventado una cantidad de cosas tremendas, y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder, que no nos separamos del pueblo", dijo.

Frente al mural "La Historia de México", del artista Diego Rivera, la Presidenta defendió a la Cuarta Transformación.