Claudia Sheinbaum Pardo invita a celebrar 7 años de la 4T en el Zócalo

En medio de críticas, Claudia Sheinbaum Pardo reafirma el compromiso de la 4T

Por El Universal

Diciembre 04, 2025 12:32 p.m.
Claudia Sheinbaum Pardo invita a celebrar 7 años de la 4T en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La presidena Claudia Sheinbaum Pardo invitó a acudir este sábado 6 de diciembre al Zócalo capitalina para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación.

Mediante un video compartido en redes sociales, Sheinbaum Pardo acusó que este último mes el gobierno federal ha vivido "una andanada de camáñas, calumnias, en contra de lo que representamos, han inventado una cantidad de cosas tremendas, y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder, que no nos separamos del pueblo", dijo.

Frente al mural "La Historia de México", del artista Diego Rivera, la Presidenta defendió a la Cuarta Transformación.

En medio de críticas, Claudia Sheinbaum Pardo reafirma el compromiso de la 4T

Consulta el calendario oficial y los documentos necesarios para registrarte en los programas de Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores.

Sheinbaum revela estrategias para impulsar la inversión pública en México durante el próximo año, incluyendo proyectos de inversión mixta.

Claudia Sheinbaum resalta la necesidad de la unión entre pueblo y gobierno en su discurso sobre las conquistas del pueblo de México.