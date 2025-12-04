Claudia Sheinbaum anuncia fortalecimiento de inversión pública en 2026
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que en 2026 se va a fortalecer la inversión pública, con inversión mixta, para la infraestructura en nuestro país.
En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el Consejo para la Promoción de Inversiones, tras haberse reunido en Palacio Nacional con empresarios.
Explicó que se pueden generar proyectos de inversión mixta sin ceder concesiones: "Sencillamente, financiamientos mixtos que nos permitan avanzar en la infraestructura del país".
"Entonces, el año que entra va a haber mucha más inversión que la que tuvimos este año para carreteras, puertos, aeropuertos, trenes, agua. Entonces, la infraestructura pública, fundamental para el desarrollo del país y después lo que tiene que ver con el Plan México, que es fortalecer las cadenas de valor [...]", detalló.
Sobre el Consejo para la Promoción de Inversiones, la Mandataria federal resaltó el encuentro que tuvo ayer con empresarios y empresarias: "Me dio mucho gusto porque están muy dispuestos a ayudarnos, no solamente a sus propias inversiones, sino que ellos mismos promuevan la inversión nacional y extranjera en nuestro país".
