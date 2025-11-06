Claudia Sheinbaum Pardo llegará en auto Olinia al Mundial FIFA 2026
Sheinbaum Pardo revela avances en el desarrollo del auto Olinia para el Mundial FIFA 2026, enfatizando la colaboración con empresas públicas y privadas.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que para el Mundial FIFA 2026 llegará en un auto mini eléctrico Olinia, que se desarrolla en México, "para poder mostrarlo al mundo", además que el prototipo "ya prácticamente está".
Al asistir a la presentación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial en la alcaldía Tláhuac, Sheinbaum Pardo señaló que se busca que el proyecto pueda ser desarrollado con empresas públicas o con alianzas con privadas.
"Va muy avanzado y ya nos pusimos como meta que para el Mundial del próximo año, vamos a llegar en un Olinia o en varios Olinias para poder mostrarlo al mundo", dijo.
Explicó que se busca desarrollar el auto con una empresa pública, "o hacemos alianzas con empresas privadas, o buscamos una empresa privada que ayude a desarrollarlo".
"Estamos buscando todas las opciones que permitan que realmente sea una fuente de desarrollo para nuestro país, o un eje de desarrollo", comentó.
