Claudia Sheinbaum Pardo reprueba disculpas a diputada Karina Barreras

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los 30 días de disculpas públicas de la ciudadana Karla Estrella a la diputada del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras "Dato Protegido", luego de que este domingo se cumplió la fecha de estarse disculpando.

"A los compañeros que son del movimiento, siempre lo he dicho, lo he pensado: No hay que hacer uso del poder para afectar a las personas, sino para ayudarlas. Siempre hay que ser humilde, sencillo, modesto, cercano, al pueblo de todas las formas", dijo al reiterar que en la Cuarta Transformación hay unidad.

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que "el poder tiene que ejercerse con humildad". Pero se lanzó contra la oposición, contra el senador panista Ricardo Anaya; contra el senador y líder nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno; y contra el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

"El poder se ejerce con humildad, y particularmente los que somos parte de este movimiento de transformación", dijo al acusar a la oposición de "hipócrita" y de "rasgarse las vestiduras".

"Y nadie justifica una u otra cosa, y yo siempre voy a defender que nosotros debemos actuar con humildad, con sencillez en la justa medianía, esa es mi posición, lo aprendimos de un grande: presidente Benito Juárez y del legado que le dio el presidente López Obrador a ese pensamiento jurista [...].

"Nuestro movimiento surgió con un sentido ético y de cercanía con el pueblo, muy profundo, ese es mi posición y siempre lo voy a mantener y así me comporto de toda mi vida, desde antes de ser incluso servidora pública", expresó.

En el Salón Tesorería, la Presidenta acusó que Ricardo Anaya se fue a vivir a Estados Unidos y regresó a México con fuero como senador plurinominal: "Es que hay que decir las cosas como son, y ahora él da lecciones de moral".

Señaló también al dirigente de Acción Nacional, como líder del Cártel Inmobiliario, y a Alito Moreno de "corrupto" y "vende patrias".