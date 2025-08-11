Operativo en Guamúchil desata tensión y uso de gas lacrimógeno
Fuerzas federales resguardan una vivienda tras detener a un hombre; vecinos intentaron impedir la acción y fueron dispersados
CULIACÁN, Sin.- Elementos de las fuerzas federales que mantienen bajo resguardo una vivienda y una persona detenida, en la colonia Magisterio, en la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado, se vieron obligados a lanzar gas lacrimógeno y efectuar disparos al aire, para retirar a vecinos de la zona que intentaban evitar el operativo.
Según las versiones que se conocen, elementos navales y del ejército respondieron a reportes de disparos de armas de fuego en dicha colonia, por lo que al presentarse en el lugar, lograron detener a una persona y otras más huyeron hacia un inmueble, donde se presume hay varios vehículos en su interior y armas de fuego.
Vecinos y familiares del detenido que se concentraron en el lugar e invadieron el área restringida con la cinta amarilla, para exigir la liberación del detenido y que se alejaran de la vivienda en resguardo, fueron rechazados con gas lacrimógeno y detonaciones de armas al aire, lo que amedrentó a las personas que se mantienen alejadas del sitio.
Ninguna autoridad ha dado a conocer, cuantas personas se encuentran detenidas por las fuerzas federales y el motivo y si se solicitó a la Fiscalía General de la República que solicite una orden de cateo para ingresar al inmueble que se mantiene bajo resguardo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Operativo en Guamúchil desata tensión y uso de gas lacrimógeno
El Universal
Fuerzas federales resguardan una vivienda tras detener a un hombre; vecinos intentaron impedir la acción y fueron dispersados
Hallan a siete hombres muertos con equipo táctico en Concordia
El Universal
Las víctimas, algunas dentro de un Jeep baleado y volcado, habrían muerto en un presunto enfrentamiento en zona serrana de Sinaloa
AICM reanuda operaciones tras cierre por tormenta
El Universal
El aeropuerto capitalino suspendió vuelos por más de 4 horas debido a lluvias atípicas que afectaron pistas y drenajes, impactando a más de 14 mil pasajeros