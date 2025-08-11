Operativo en Guamúchil desata tensión y uso de gas lacrimógeno

CULIACÁN, Sin.- Elementos de las fuerzas federales que mantienen bajo resguardo una vivienda y una persona detenida, en la colonia Magisterio, en la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado, se vieron obligados a lanzar gas lacrimógeno y efectuar disparos al aire, para retirar a vecinos de la zona que intentaban evitar el operativo.

Según las versiones que se conocen, elementos navales y del ejército respondieron a reportes de disparos de armas de fuego en dicha colonia, por lo que al presentarse en el lugar, lograron detener a una persona y otras más huyeron hacia un inmueble, donde se presume hay varios vehículos en su interior y armas de fuego.

Vecinos y familiares del detenido que se concentraron en el lugar e invadieron el área restringida con la cinta amarilla, para exigir la liberación del detenido y que se alejaran de la vivienda en resguardo, fueron rechazados con gas lacrimógeno y detonaciones de armas al aire, lo que amedrentó a las personas que se mantienen alejadas del sitio.

Ninguna autoridad ha dado a conocer, cuantas personas se encuentran detenidas por las fuerzas federales y el motivo y si se solicitó a la Fiscalía General de la República que solicite una orden de cateo para ingresar al inmueble que se mantiene bajo resguardo.

