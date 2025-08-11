logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Operativo en Guamúchil desata tensión y uso de gas lacrimógeno

Fuerzas federales resguardan una vivienda tras detener a un hombre; vecinos intentaron impedir la acción y fueron dispersados

Por El Universal

Agosto 11, 2025 08:34 a.m.
A
Operativo en Guamúchil desata tensión y uso de gas lacrimógeno

CULIACÁN, Sin.- Elementos de las fuerzas federales que mantienen bajo resguardo una vivienda y una persona detenida, en la colonia Magisterio, en la ciudad de Guamúchil, en Salvador Alvarado, se vieron obligados a lanzar gas lacrimógeno y efectuar disparos al aire, para retirar a vecinos de la zona que intentaban evitar el operativo.

Según las versiones que se conocen, elementos navales y del ejército respondieron a reportes de disparos de armas de fuego en dicha colonia, por lo que al presentarse en el lugar, lograron detener a una persona y otras más huyeron hacia un inmueble, donde se presume hay varios vehículos en su interior y armas de fuego.

Vecinos y familiares del detenido que se concentraron en el lugar e invadieron el área restringida con la cinta amarilla, para exigir la liberación del detenido y que se alejaran de la vivienda en resguardo, fueron rechazados con gas lacrimógeno y detonaciones de armas al aire, lo que amedrentó a las personas que se mantienen alejadas del sitio.

Ninguna autoridad ha dado a conocer, cuantas personas se encuentran detenidas por las fuerzas federales y el motivo y si se solicitó a la Fiscalía General de la República que solicite una orden de cateo para ingresar al inmueble que se mantiene bajo resguardo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Operativo en Guamúchil desata tensión y uso de gas lacrimógeno
Operativo en Guamúchil desata tensión y uso de gas lacrimógeno

Operativo en Guamúchil desata tensión y uso de gas lacrimógeno

SLP

El Universal

Fuerzas federales resguardan una vivienda tras detener a un hombre; vecinos intentaron impedir la acción y fueron dispersados

Hallan a siete hombres muertos con equipo táctico en Concordia
Hallan a siete hombres muertos con equipo táctico en Concordia

Hallan a siete hombres muertos con equipo táctico en Concordia

SLP

El Universal

Las víctimas, algunas dentro de un Jeep baleado y volcado, habrían muerto en un presunto enfrentamiento en zona serrana de Sinaloa

AICM reanuda operaciones tras cierre por tormenta
AICM reanuda operaciones tras cierre por tormenta

AICM reanuda operaciones tras cierre por tormenta

SLP

El Universal

El aeropuerto capitalino suspendió vuelos por más de 4 horas debido a lluvias atípicas que afectaron pistas y drenajes, impactando a más de 14 mil pasajeros

Hallan 4 cuerpos en Navolato, Sin.
Hallan 4 cuerpos en Navolato, Sin.

Hallan 4 cuerpos en Navolato, Sin.

SLP

El Universal

Se cumplen 11 meses del inicio de la guerra entre cárteles