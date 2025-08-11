logo pulso
Sismo de 4.6 sacude costa de Michoacán

El movimiento, con epicentro cerca de La Mira, no dejó daños ni lesionados, según autoridades de Protección Civil

Por El Universal

Agosto 11, 2025 08:38 a.m.
A
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la madrugada de este lunes se registró un sismo de magnitud 4.6 con epicentro a 78 kilómetros al oeste de La Mira, Michoacán.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:55 horas, con una latitud de 17.91, longitud -103.05 y una profundidad de 11 kilómetros.

Autoridades de Protección Civil estatal y municipal activaron protocolos de monitoreo y evaluación en la zona, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas.

El SSN recordó a la población la importancia de contar con un plan familiar de protección civil y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

