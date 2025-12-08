logo pulso
Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional

José Medina Mora y Claudia Sheinbaum Pardo se encontraron en Palacio Nacional para discutir temas de relevancia para el sector empresarial.

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 09:20 p.m.
A
Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con José Medina Mora en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes en Palacio Nacional a José Medina Mora, próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a partir del 10 de diciembre.

En una reciente reunión con empresarios, la Mandataria federal pidió no adelantar juicios ante el relevo en el Consejo Coordinador Empresarial: "Hay que darle voto popular, trae experiencias, ya fue presidente de Coparmex".

Francisco Cervantes, aún al frente del CCE, confió recientemente en que José Medina Mora siga la relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el marco de la renovación del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), Cervantes mencionó que hay un relevo "muy acordado" y "muy buen ánimo".

"Debe ser buena, se ha venido trabajando muy bien, queremos que siga la relación porque solamente juntos, con diálogo, es como se puede crecer este gran país", comentó al rechazar la confrontación.

"Hay que apostarle a la presidenta porque si le va bien, nos va bien a todos", agregó.

SLP

El Universal

José Medina Mora y Claudia Sheinbaum Pardo se encontraron en Palacio Nacional para discutir temas de relevancia para el sector empresarial.

