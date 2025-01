Sheinbaum desconoce estado de emergencia del cabildo de Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que desconoce los motivos que tuvo el cabildo de Tijuana, Baja California para decretar estado de emergencia por estas posibles deportaciones.

Sin embargo, la Mandataria federal afirmó que su gobierno está preparado y tiene un plan para recibir a los connacionales que pudieran ser deportados.

"No entiendo muy bien por qué declaró el cabildo la situación de emergencia, no sé exactamente la declaratoria. Lo que sí es que nosotros estamos preparados, por supuesto no estamos de acuerdo y por eso defendemos el trabajo de las y los mexicanos en Estados Unidos que aportan a la economía mexicana, pero aportan más a la economía de Estados Unidos.

"Hemos estado trabajando desde hace varios meses desde que lo anunció el presidente Trump para poder recibir a nuestros connacionales de la mejor manera en caso de que haya deportaciones", dijo.

"¿Este plan incluiría algún apoyo para las comunidades o las familias que dependen directamente del envío de remesas en caso de que sus familiares pues tengan que regresar?", se le insistió.

"Vamos a esperar a ver cómo se dan, bajo qué condiciones y México siempre va a ser lo que esté en sus manos para apoyar a su pueblo", respondió.

----Cabildo de Tijuana declara estado de emergencia

El Cabildo de Tijuana aprobó, por unanimidad, la declaratoria de emergencia como medida preventiva ante una posible deportación masiva de Estados Unidos a México a través de esta frontera.

El Presidente Municipal, Ismael Burgueño Ruiz, explicó que el municipio mantiene un trabajo de coordinación con el Gobierno Federal, para hacer las acciones preventivas, en la parte que corresponde al Estado y Municipio.

Dijo que la declaratoria tiene la intención de brindar las condiciones de un trato digno, respeto a los derechos humanos y garantía de un buen retorno de quienes podrían llegar a Tijuana.

Durante la sesión extraordinaria de Cabildo, se facultó al Secretario de Gobierno Municipal, Arnulfo Guerrero León, y a las dependencias que así se determine, para que se suscriban los instrumentos jurídicos, adquisiciones, contrataciones necesarias para atender la situación atípica que pudiera registrarse.