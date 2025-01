Asesinan a candidato a la presidencia auxiliar en Puebla

El candidato a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, Puebla, Juan Manuel Zenteno, fue asesinado durante las primeras horas de este miércoles 15 de enero de 2025.

Adicionalmente, su esposa, quien lo acompañaba en ese momento, resultó lesionada.

Juan Manuel Zenteno era candidato de la planilla Juntos por la Grandeza de Zacachimalpa a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacachimalpa.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la agresión fue perpetrada por hombres armados que lo atacaron de manera directa y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, elementos del orden y cuerpos de auxilio se trasladaron al lugar. Las primeras valoraciones indicaron que Juan Manuel Zenteno ya no presentaba signos vitales, mientras que su esposa, luego de recibir atención de emergencia, fue trasladada a un hospital. Sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial sobre su estado de salud.

El ataque ocurrió cuando el candidato viajaba, presumiblemente, a bordo de su camioneta, alrededor de las 0:30 horas de este miércoles 15 de enero, sobre la avenida Hermanos Serdán.

Derivado de la agresión, la SSC desplegó un dispositivo de localización para tratar de ubicar a los responsables, pero el operativo no fue exitoso.

En las labores de búsqueda participaron representantes de los tres niveles de gobierno, ampliando el radio de acción.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizó el levantamiento del cadáver, recolectó evidencias en el lugar de los hechos e inició la investigación correspondiente.

Se espera que, debido a la trascendencia del crimen, en las próximas horas o conforme avancen las investigaciones, la autoridad proporcione mayor información.

En imágenes que circulan en redes sociales, se observa cómo la vialidad donde se perpetró el asesinato permanece resguardada por elementos policiales y de la Guardia Nacional.

De acuerdo con trascendidos, la hija de Juan Manuel Zenteno fue testigo del ataque desde la ventana de su hogar, siendo testimonio de los hechos que le costaron la vida a su padre, el candidato a presidente auxiliar.