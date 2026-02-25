logo pulso
Claudia Sheinbaum presenta reforma electoral ante falta de acuerdos

Ante la falta de consenso con PT y PV, Morena deberá definir su postura rumbo a las elecciones de 2027.

Por El Universal

Febrero 25, 2026 02:06 p.m.
A
Claudia Sheinbaum presenta reforma electoral ante falta de acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Al presentar el proyecto de

reforma electoral
, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

declaró que está obligada a presentar una propuesta que contenga lo que pidió la gente, además de que es un asunto de principios.
En su conferencia mañanera de este miércoles 25 de febrero en Palacio Nacional y ante la falta de acuerdos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, Sheinbaum Pardo declaró que le toca a Morena definir, ante un posible rompimiento con los partidos aliados rumbo al 2027.
"Yo, como Presidenta, estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, si no, estaría negando nuestro origen, estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Entonces, estoy obligada a enviarlo [...]", dijo.
"Más allá de la percepción que pudiera tener la gente en caso de que no la aprobaran, ¿podría ser un primer fracaso para este gobierno?", se le preguntó.
"No, para nada, al revés. La gente va a decir: "La presidenta cumplió, hubo quien no votó´, pero la Presidenta cumplió, nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos. Yo en los 100 puntos puse reforma electoral y expliqué en qué consistía.
"Habrá quien no quiera aprobar, bueno, ese partido lo reconocerá la gente en la votación. Pero ni es derrota, es consecuencia política, consecuencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos [...]. Hay que presentar lo que uno piensa en un esquema racional, tranquilo, sin problemas, nada más que tenga lo que consideramos que es importante", agregó.

