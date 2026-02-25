Claudia Sheinbaum presenta reforma electoral ante falta de acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Al presentar el proyecto de

, la presidenta

declaró que está obligada a presentar una propuesta que contenga, además de que es unEn sude este miércoles 25 de febrero eny ante lacon el Partido del Trabajo y el Partido Verde, Sheinbaum Pardo declaró que le toca a Morena definir, ante un posible rompimiento con los partidos aliados rumbo al 2027."Yo, como Presidenta, estoyuna reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, si no, estaría negando nuestro origen, estoy obligada a hacerlo, para mí es unque no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Entonces, estoy obligada a enviarlo [...]", dijo."Más allá de la percepción que pudiera tener la gente en caso de que no la aprobaran, ¿podría ser unpara este?", se le preguntó."No, para nada, al revés. La gente va a decir: "La presidenta cumplió, hubo quien no votó´, pero la Presidenta cumplió, nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos. Yo en los 100 puntos pusey expliqué en qué consistía."Habrá quien no quiera aprobar, bueno, ese partido lo reconocerá la gente en la votación. Pero ni es derrota, es, consecuencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos [...]. Hay que presentar lo que uno piensa en un esquema racional, tranquilo, sin problemas, nada más que tenga lo que consideramos que es importante", agregó.