Claudia Sheinbaum presentará reforma electoral pese a falta de acuerdo
Morena apoyará la iniciativa aunque persisten algunas indefiniciones entre los aliados.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum presentará este miércoles su propuesta de reforma electoral pese a que no hay todavía un acuerdo entre las fuerzas políticas que componen la alianza que la llevó al poder: Morena, PT y PVEM.
Propuesta y proceso de presentación
En entrevista al salir de la reunión, los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y en el Senado, Ignacio Mier, confirmaron que la presidenta presentará su propuesta este miércoles y dejará "reposar el documento todo el fin de semana, para la reflexión de los aliados" y elegirá una de las cámaras para presentarla el lunes.
Declaraciones de los coordinadores de Morena
"¿Todavía hay espacio para negociar, entonces?", se le preguntó a Monreal.
"No, la propuesta ya la presenta mañana y la propuesta contempla los 10 o 12 puntos que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha concluido. La presidenta la presentará como suya este miércoles, y la iniciativa se redactará de manera formal hacia el fin de semana y estará lista para presentarse hacia el lunes. Hay acuerdos, pero también hay todavía algunas indefiniciones (...) en algunas cosas si van y en otras ha indefiniciones, pero todavía darán un plazo de cuatro días para la definición final de ellos, pero Morena va a apoyar la propuesta de la presidenta", explicó.
