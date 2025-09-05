logo pulso
¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

¡RADIANTE EN SU CUMPLEAÑOS!

Claudia Sheinbaum presume alta audiencia en México Canta

Concurso busca promover paz y talento musical entre jóvenes

Por El Universal

Septiembre 05, 2025 12:08 p.m.
Claudia Sheinbaum presume alta audiencia en México Canta

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Como si fuera un reality tipo La Casa de los Famosos o La Academia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió la alta audiencia que ha tenido en Estados Unidos y México el concurso México Canta, organizado por el gobierno mexicano.

Como parte de la cuarta semifinal y rumbo a la gran final, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional se destacó este concurso que busca promover la paz y contra las adicciones con el talento juvenil.

"Ha sido algo muy bonito, la verdad. Cerca de cuatro millones lo han visto solo en México. Muy bonito, y además es el reconocimiento a muchos jóvenes dedicados a la música, al canto. El que las canciones no tienen que llevar mensajes de violencia o de drogas".

"Y el hermanamiento entre los jóvenes de familias mexicanas que están del otro lado y las familias mexicanas acá", expresó la Mandataria federal.

Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, afirmó que México Canta desbancó en Estados Unidos, en los estados del sur, a "los programas tradicionales dominicales".

"La comunidad está prendida, completamente", dijo Suárez del Real.

Este domingo 7 de septiembre, a las 19:00 horas, se tiene programada la semifinal para la región México-Norte, a través de todos los medios públicos.

