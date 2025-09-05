Claudia Sheinbaum presume alta audiencia en México Canta

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Como si fuera un reality tipo La Casa de los Famosos o La Academia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió la alta audiencia que ha tenido en Estados Unidos y México el concurso México Canta, organizado por el gobierno mexicano.

Como parte de la cuarta semifinal y rumbo a la gran final, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional se destacó este concurso que busca promover la paz y contra las adicciones con el talento juvenil.

"Ha sido algo muy bonito, la verdad. Cerca de cuatro millones lo han visto solo en México. Muy bonito, y además es el reconocimiento a muchos jóvenes dedicados a la música, al canto. El que las canciones no tienen que llevar mensajes de violencia o de drogas".

"Y el hermanamiento entre los jóvenes de familias mexicanas que están del otro lado y las familias mexicanas acá", expresó la Mandataria federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alfonso Suárez del Real, asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, afirmó que México Canta desbancó en Estados Unidos, en los estados del sur, a "los programas tradicionales dominicales".

"La comunidad está prendida, completamente", dijo Suárez del Real.

Este domingo 7 de septiembre, a las 19:00 horas, se tiene programada la semifinal para la región México-Norte, a través de todos los medios públicos.