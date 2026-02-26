Claudia Sheinbaum propone reforma electoral para diputados y senadores

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con los 10 puntos del proyecto de reforma electoral hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la "Mañanera del Pueblo", el pasado miércoles 24 de febrero, esta es la forma en la que se votarán, de aprobarse, las listas de plurinominales.

Cambios en la elección de diputados y senadores

La iniciativa del Ejecutivo conserva el número actual de Diputados, pero recorta a 32 escaños del Senado, y en ambos casos ya no serán elegidos a través de una lista hecha "por la élite de los partidos", sino que se busca que tengan que realizar campaña para ganar el voto popular.

La Cámara de Diputados conservará a sus 500 legisladores: 300 serían electos por Distrito Electoral por mayoría relativa, es decir, quien tenga el mayor número de votos emitidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mientras que 200 serían elegidos por representación proporcional, bajo la misma fórmula de la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La Ley refiere que, estos son elegidos mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales.

En México, dichas listas están conformadas por partidos políticos, una por cada circunscripción y cada una con 40 candidatos.

De los 300 Distritos electorales federales que tiene el país se dividen entre 5 circunscripciones.

1era. Circunscripción: Guadalajara, Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora.

2da. Circunscripción: Monterrey, Nuevo León, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas.

3era. Circunscripción: Xalapa, Veracruz, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

4ta. Circunscripción: CDMX, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala.

5ta. Circunscripción: Toluca, Estado de México, Colima, Hidalgo, Estado de México, Michoacán.

Detalles sobre la integración de diputados plurinominales y senadores

De acuerdo con la iniciativa de la Mandataria, el cambio en la reforma electoral radica en la integración de los 200 diputados plurinominales:

97 serán candidatos con los mejores segundos lugares de su partido

95 por votación directa de la ciudadanía por circunscripción y por partido político, con un límite de dos nombres por opción, un hombre y una mujer

8 restantes corresponderían a mexicanos que residen en el extranjero

En el Senado, la integración bajará de 128 escaños a 96, distribuidos en 64 por mayoría relativa (dos fórmulas de candidatos por cada entidad federativa) y 32 por primera minoría (uno para el partido que obtuvo el segundo lugar en la elección de cada entidad).

Por minoría relativa los partidos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos por cada una de las 32 entidades federativas, por primera minoría será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido que obtenga el segundo lugar de la votación en la entidad.