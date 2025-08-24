logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre durante gira en Guerrero

Durante su recorrido, Sheinbaum Pardo rechaza regalo que le entregan en nombre de Ángel Aguirre.

Por El Universal

Agosto 24, 2025 08:51 p.m.
A
Claudia Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre durante gira en Guerrero

OMETEPEC, Gro., agosto 24 (EL UNIVERSAL).- Durante su gira de este fin de semana por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en Ometepec el supuesto regalo que le envió el exgobernador por el PRD, Ángel Aguirre Rivero.

En su trayecto del sábado a Tlacoachistlahuaca, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado descendieron de su vehículo para atender diversas demandas de las personas acapulqueñas.

En Ometepec, municipio natal de Aguirre Rivero, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle un presente, supuestamente a nombre del exgobernador, pero lo rechazó.

"Un detallazo del licenciado Ángel Aguirre", le dice la mujer a la Presidenta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Uy, no mi amor, gracias. Mándele saludos, pero dígale que no recibo regalos de ellos", contestó la Mandataria federal.

Sheinbaum Pardo siguió su camino para encabezar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre durante gira en Guerrero
Claudia Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre durante gira en Guerrero

Claudia Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre durante gira en Guerrero

SLP

El Universal

Durante su recorrido, Sheinbaum Pardo rechaza regalo que le entregan en nombre de Ángel Aguirre.

Claudia Sheinbaum inaugura la Reunión Ministerial rumbo a la COP30
Claudia Sheinbaum inaugura la Reunión Ministerial rumbo a la COP30

Claudia Sheinbaum inaugura la Reunión Ministerial rumbo a la COP30

SLP

El Universal

La Acción Climática Regional se enfoca en los desafíos comunes ante la crisis climática, con miras a fortalecer el liderazgo regional para la COP30.

Lilly Téllez defiende postura ante críticas de Morena en redes sociales
Lilly Téllez defiende postura ante críticas de Morena en redes sociales

Lilly Téllez defiende postura ante críticas de Morena en redes sociales

SLP

El Universal

La senadora del PAN expone su posición sobre seguridad en entrevista internacional

Rescatan a bebé de 4 meses abandonado en Tacubaya
Rescatan a bebé de 4 meses abandonado en Tacubaya

Rescatan a bebé de 4 meses abandonado en Tacubaya

SLP

El Universal

Bebé abandonado en CDMX es encontrado por autoridades