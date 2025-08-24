Claudia Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre durante gira en Guerrero
Durante su recorrido, Sheinbaum Pardo rechaza regalo que le entregan en nombre de Ángel Aguirre.
OMETEPEC, Gro., agosto 24 (EL UNIVERSAL).- Durante su gira de este fin de semana por Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó en Ometepec el supuesto regalo que le envió el exgobernador por el PRD, Ángel Aguirre Rivero.
En su trayecto del sábado a Tlacoachistlahuaca, la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado descendieron de su vehículo para atender diversas demandas de las personas acapulqueñas.
En Ometepec, municipio natal de Aguirre Rivero, una mujer se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle un presente, supuestamente a nombre del exgobernador, pero lo rechazó.
"Un detallazo del licenciado Ángel Aguirre", le dice la mujer a la Presidenta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Uy, no mi amor, gracias. Mándele saludos, pero dígale que no recibo regalos de ellos", contestó la Mandataria federal.
Sheinbaum Pardo siguió su camino para encabezar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Amuzgo.
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum rechaza regalo de Ángel Aguirre durante gira en Guerrero
El Universal
Durante su recorrido, Sheinbaum Pardo rechaza regalo que le entregan en nombre de Ángel Aguirre.
Claudia Sheinbaum inaugura la Reunión Ministerial rumbo a la COP30
El Universal
La Acción Climática Regional se enfoca en los desafíos comunes ante la crisis climática, con miras a fortalecer el liderazgo regional para la COP30.
Lilly Téllez defiende postura ante críticas de Morena en redes sociales
El Universal
La senadora del PAN expone su posición sobre seguridad en entrevista internacional