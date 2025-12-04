Claudia Sheinbaum recomienda la lectura del nuevo libro de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Tras la reaparición en redes sociales del expresidente Andrés Manuel López Obrador para presentar su libro "Grandeza", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó leer este material.

En su conferencia mañanera de este jueves 4 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo descartó que López Obrador asista el sábado al Zócalo para celebrar "los 7 años de la transformación".

"Está muy interesante el libro del presidente López Obrador, por cierto, muy interesante. Ya lo estoy leyendo, se los recomiendo porque realmente es una visión desde, ahora sí, que el origen del universo", comentó la Mandataria federal.

En el Salón Tesorería, la Presidenta rechazó que Andrés Manuel López Obrador asista al Zócalo el 6 de diciembre: "Él dijo bajo qué tres preceptos iban a salir a la calle, y no, pues ni hay golpe de Estado; está en la defensa nuestra soberanía y no está en riesgo la democracia.

"Y un saludo desde aquí al presidente López Obrador, si es que nos ve, muy buen libro", declaró.

Reiteró la invitación a que asistan las personas a esta concentración de la autonombrada Cuarta Transformación.