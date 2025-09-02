Claudia Sheinbaum renueva acuerdo de precio de gasolina con gasolineros

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gasolineros y empresarios para renovar la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina.

La Presidenta de México agradeció la asistencia y colaboración para este pacto.

En la reunión también estuvo presente Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, Luz Elena González, secretaría de Energía, y Víctor Rodríguez, titular de Pemex.