Claudia Sheinbaum respalda a AMLO en apoyo a Cuba

COMPOSTELA, Nay., marzo 15 (EL UNIVERSAL).- Al señalar que el

"sufre" ante el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

impuesto por Estados Unidos, la presidentarespaldó el posicionamiento del expresidentey aseguró que México continuará brindando apoyo a la isla por razones humanitarias y dehistórica.Durante unen un evento de Pensión Bienestar para Mujeres, laque las críticas surgidas tras el llamado del exmandatario a solidarizarse con Cuba responden aque, dijo, reaccionaron de manera desproporcionada."Y hagan de cuenta que la, los adversarios, se volvieron locos. Dijeron: ´¿Cómo es posible que haya salido a hablar de un?´ Pues, ¿cómo no va a salir a hablar de un?", expresó.que lahacia Cuba se sustenta en los principios del llamado, corriente política que —recordó— fue definida por López Obrador durante una movilización en 2022 y que, aseguró, guía la visión de la llamada"Nosotros tenemos un pensamiento en la. Ese pensamiento se llama ely tiene dos pilares: la grandeza de los pueblos originarios y lade México", explicó.La Presidenta subrayó que laforma parte de lay argumentó que la ayuda no debe condicionarse arespecto alcubano."Hay quien dice: ´Yo no estoy de acuerdo con el´. Está bien, pero eso no tiene por qué hacer que el", señaló.En ese sentido, recordó que el expresidente López Obrador, actualmente retirado de la vida pública y radicado en Palenque, Chiapas, manifestó recientemente sentirse "herido" por la situación que enfrenta la población cubana debido a lasy energéticas.que México decidió mantener elaun en momentos complejos, al considerar que existe unaentre ambos pueblos."Vamos a seguir apoyando al pueblo de Cuba desde el, y quien quiera apoyar, que apoye", afirmó.Durante su discurso, la mandataria vinculó estacon lo que describió como unadel pueblo mexicano, ejemplificando con la respuesta ciudadana anterecientes en diversas entidades del país."Eso no es de cualquier pueblo. Esa es la grandeza de las mexicanas y los mexicanos, la", sostuvo.La Presidenta enfatizó quecomo el, la familia y la patria forman parte delque encabeza y aseguró que dichos principios continuarán guiando las decisiones de su administración, tanto en política interna como internacional."Siempre estamos dispuestos a ayudar al prójimo. Eles la esencia del mexicano y de la mexicana", concluyó.