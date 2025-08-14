Claudia Sheinbaum respalda a Jenaro Villamil para liderar el SPR por 5 años más

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a Jenaro Villamil para que esté otro periodo al frente del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Villamil "está haciendo un buen trabajo" y acusó que a los opositores no les gusta porque "dice la verdad".

"No les gusta Jenaro a muchos porque dice la verdad", expresó Sheinbaum Pardo.

"Está haciendo muy buen trabajo y por eso decidimos dejarlo", añadió.

El pasado 11 de agosto, el Congreso de la Unión recibió el nombramiento que expidió la titular del Ejecutivo Federal en favor de Jenaro Villamil Rodríguez para un nuevo periodo de cinco años como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.