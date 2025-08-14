logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SU CORAZÓN

Fotogalería

CRISTO EN SU CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum respalda a Jenaro Villamil para liderar el SPR por 5 años más

Claudia Sheinbaum Pardo asegura que Jenaro Villamil seguirá al frente del Sistema Público de Radiodifusión por otro periodo de 5 años en México.

Por El Universal

Agosto 14, 2025 02:55 p.m.
A
Claudia Sheinbaum respalda a Jenaro Villamil para liderar el SPR por 5 años más

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió a Jenaro Villamil para que esté otro periodo al frente del Sistema Público de Radiodifusión (SPR) del Estado Mexicano.

En su conferencia mañanera de este jueves 13 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Villamil "está haciendo un buen trabajo" y acusó que a los opositores no les gusta porque "dice la verdad".

"No les gusta Jenaro a muchos porque dice la verdad", expresó Sheinbaum Pardo.

"Está haciendo muy buen trabajo y por eso decidimos dejarlo", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pasado 11 de agosto, el Congreso de la Unión recibió el nombramiento que expidió la titular del Ejecutivo Federal en favor de Jenaro Villamil Rodríguez para un nuevo periodo de cinco años como Presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum respalda a Jenaro Villamil para liderar el SPR por 5 años más
Claudia Sheinbaum respalda a Jenaro Villamil para liderar el SPR por 5 años más

Claudia Sheinbaum respalda a Jenaro Villamil para liderar el SPR por 5 años más

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum Pardo asegura que Jenaro Villamil seguirá al frente del Sistema Público de Radiodifusión por otro periodo de 5 años en México.

Sheinbaum destaca justicia y transformación en Cineteca de Chapultepec
Sheinbaum destaca justicia y transformación en Cineteca de Chapultepec

Sheinbaum destaca justicia y transformación en Cineteca de Chapultepec

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum destaca la transformación de la Cineteca de Chapultepec en un espacio público inclusivo y cultural.

Recompensa millonaria por narcotraficantes de cárteles unidos
Recompensa millonaria por narcotraficantes de cárteles unidos

Recompensa millonaria por narcotraficantes de cárteles unidos

SLP

El Universal

Conoce la historia de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, desde ganadero a líder de Cárteles Unidos.

Detienen a El 80, presunto líder delincuencial en Veracruz
Detienen a El 80, presunto líder delincuencial en Veracruz

Detienen a "El 80", presunto líder delincuencial en Veracruz

SLP

El Universal

La detención de José Roberto El 80 y Lady Drones destaca en operativo en Campeche