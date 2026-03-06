Claudia Sheinbaum visita Jalisco para garantizar seguridad en Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum visitó el viernes el estado occidental de Jalisco en un intento por disipar los temores que desató la ola de violencia generada tras la captura y muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, y que exacerbó las preocupaciones sobre la realización de la Copa Mundial en el país latinoamericano.

Acompañada del Gabinete de Seguridad e integrantes del alto mando militar, Sheinbaum realizó su habitual conferencia de prensa en el municipio metropolitano de Zapopan, cerca del cementerio donde a inicios de semana fue enterrado el capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", bajo el resguardo de uniformados.

Al abrir el acto la mandataria afirmó que decidió visitar Jalisco para ratificarle a sus habitantes que "estamos trabajando por la paz, por la seguridad".

Jalisco y en particular su capital, Guadalajara, fue el epicentro de una serie de ataques, quemas de comercios y vehículos y bloqueos de vías que se extendieron a 20 de los 32 estados del país. El detonante de los hechos violentos fue la operación que realizó el 22 de febrero el ejército en la localidad de Tapalpa, a unos 100 kilómetros al sur de Guadalajara, donde fue abatido el capo junto a 11 miembros del cártel. La ola de violencia dejó más de 70 muertos, entre ellos 25 guardias nacionales.

Ante la escalada el gobierno federal envió a unos 2.000 militares para reforzar la seguridad en Jalisco, el tercer estado más poblado del país después del Estado de México y la capital mexicana. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, anunció el viernes que por instrucción de Sheinbaum se mantendrá el despliegue de las fuerzas de seguridad en el bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque las acciones violentas no se extendieron más de dos días, los temores siguen latentes y han acrecentado las preocupaciones sobre la seguridad para el Mundial. Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, capital del estado de Nuevo León, serán las tres sedes mexicanas de la justa deportiva que se desarrollará entre junio y julio también en Estados Unidos y Canadá.

Plan de seguridad para el Mundial

A menos de 100 días del Mundial las autoridades mexicanas presentaron el viernes el plan de seguridad para el evento deportivo en el que participarán casi 112.000 miembros del Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada y policías, unos 2.500 vehículos militares y civiles, 24 aeronaves y embarcaciones militares.

Durante la conferencia presidencial García Harfuch ofreció detalles del denominado "Plan Kukulkán" e indicó que como parte de las estrategias se establecieron mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información y la atención oportuna de riesgos.

Agregó que el plan mexicano incluirá capacitación especializada de los funcionarios, ejercicios de planeación y de operación, sistemas de alerta temprana, dispositivos de seguridad en torno a los estadios, aeropuertos, vialidades y centros de hospedajes, y esquemas de protección para las delegaciones y los asistentes.

Por su parte, el general Román Villalvazo, jefe del centro de coordinación mexicano de la Copa Mundial de Futbol 2026, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional acordó la creación de tres fuerzas de tareas conjuntas para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y siete agrupamientos conjuntos en las sedes alternas donde se concentrarán las selecciones para sus entrenamientos.

Asimismo, se desplegará un plan de vigilancia aérea con aviones F-5, aeronaves tripuladas a distancia con gran alcance y sistema de antidrones que cubrirán hasta 60 millas. La Armada asumirá la vigilancia de los puertos y aeropuertos con equipos de ciberseguridad y el resguardo de la zona marítima, señaló el almirante Ramón Lara Romero, comandante de fuerza de tarea Mundial 2026.

Al hablar de los retos que implicará el evento deportivo, Villalvazo admitió que para México será fundamental "mostrar un país confiable y seguro", y tener "la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional".

Para aplacar las preocupaciones, Sheinbaum sostuvo el 26 de febrero una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le manifestó su "plena confianza" en que México podrá albergar parte del Mundial.