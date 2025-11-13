Claudia Sheinbaum y AMLO entre los presidentes más atacados en la historia de México
Las críticas a Claudia Sheinbaum y AMLO ponen a prueba su liderazgo y estrategias de comunicación en un entorno hostil.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ahí se va con el expresidente Andrés Manuel López Obrador como los mandatarios más atacados en la historia de México.
En su conferencia mañanera de este jueves 13 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo hizo referencia a las expresiones de López Obrador, quien decía que después de Francisco I. Madero, él era el presidente más atacado por sus adversarios.
"Decía el presidente López Obrador que nunca había recibido ningún presidente la ofensiva que se hizo contra él. Pues yo creo que por ahí nos vamos si no es que ya le ganamos, la verdad es que este mes que pasó", declaró la Presidenta ante casos como el asesinato del alcalde Carlos Manzo y las lluvias en cinco estados.
Acusó una "andanada" en redes sociales en contra de su gobierno, "todo también con bots" y "dinero, dinero, dinero".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"No estoy sola, hay un pueblo que nos respalda. Y mientras no traicionemos al pueblo, va a haber un pueblo que nos va a seguir respaldando", dijo al asegurar que tiene "un compromiso de vida y de convicción".
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum y AMLO entre los presidentes más atacados en la historia de México
El Universal
Las críticas a Claudia Sheinbaum y AMLO ponen a prueba su liderazgo y estrategias de comunicación en un entorno hostil.
Planta de moscas estériles contra gusano barrenador estará en 2026
El Universal
Claudia Sheinbaum destaca la importancia de la apertura de la frontera al ganado mexicano y la planta de moscas estériles para combatir la plaga.
Presentan el plan nacional del maíz nativo en México
El Universal
El Plan Nacional del Maíz Nativo busca conservar y promover el maíz mexicano