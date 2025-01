Clemente Castañeda critica primeros 100 días de Sheinbaum

Al cumplirse los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, lamentó que este nuevo régimen haya demostrado que no tiene la intención de enmendar los errores del pasado.

"En los primeros 100 días de trabajo, el nuevo régimen ha demostrado que no piensa enmendar sus errores. Al contrario, parece empecinado en profundizar los problemas de justicia, seguridad y derechos humanos", señaló el senador por Jalisco.

El coordinador parlamentario expuso que la mayoría artificial de Morena tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República ha utilizado todos los artilugios y las mañas de los partidos tradicionales, que tanto criticaron, para impulsar reformas que comprometen la vida democrática de México.

----Lamenta aprobación de reformas constitucionales

En ese sentido, lamentó que algunas de esas reformas constitucionales hayan sido aprobadas a espaldas del pueblo de México, "ignorando a activistas y académicos, y mediante amenazas y presiones a legisladores de otros partidos, lo que tendrá un alto costo para el futuro de la población mexicana", especialmente cuatro de ellas:

La reforma al Poder Judicial, porque no mejora el acceso a la justicia, sino que lo captura y lo pone al servicio del nuevo régimen, eliminando un contrapeso constitucional.

La reforma a la Guardia Nacional, porque acabó con la naturaleza civil de este cuerpo de seguridad y consolida su militarización en perjuicio de los derechos humanos y la paz.

La reforma en materia de supremacía constitucional, porque impide que las reformas constitucionales que violen derechos o procedimientos en su aprobación puedan ser suspendidas por el Poder Judicial, lo que vulnera los mecanismos para que las personas puedan defenderse de los abusos del poder.

La reforma de prisión preventiva oficiosa, porque no reducirá la criminalidad ni la comisión de delitos, sino que incrementará la población en las cárceles y la criminalización de la gente más pobre.

Clemente Castañeda reconoció que dentro de estas reformas constitucionales hubo algunas que sí son positivas para la población, las cuales fueron respaldadas por la bancada naranja en el Senado.

Una de ellas es la relativa a que el aumento al salario mínimo nunca esté por debajo de la inflación y para que maestros, policías y personal de salud perciban un salario mensual equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS, el cual actualmente equivale a 16 mil 777 pesos mensuales.

Otros cambios apoyados por Movimiento Ciudadano fueron la reforma para que el Estado retome el control de las vías ferroviarias para la prestación del servicio de pasajeros, así como la que establece un sistema de vivienda con orientación social para las trabajadoras y los trabajadores, mediante el otorgamiento de créditos baratos y el arrendamiento social.

Recordó que el grupo parlamentario de MC también respaldó la reforma que promueve la participación efectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas en las decisiones que afectan sus territorios y recursos, así como la reforma que eleva a rango constitucional la protección y el cuidado de los animales.

"En Movimiento Ciudadano no vamos a caer en el juego perverso de decir que todo está mal, no, de hecho, hemos contribuido con nuestros argumentos y votos para que sea una realidad el incremento al salario mínimo y el reconocimiento de derechos a las y los trabajadores, así como a las comunidades indígenas", expuso el legislador.

"Las y los senadores de la bancada naranja hemos demostrado valor ante los arrebatos de Morena, hemos expuesto ideas y argumentos ante las ocurrencias del poder. Nos mantenemos firmes defendiendo a Jalisco y a México", puntualizó.